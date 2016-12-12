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«Почта России» изменит правила доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов

С 1 января 2017 «Почта России» изменит правила пересылки мелких нерегистрируемых пакетов, которые чаще всего используются для доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов, сообщает пресс-служба компании.

Странам-участницам Всемирного почтового союза предложено подписать дополнительные соглашения о переходе на новый тариф, параметры которого не раскрываются. В случае же, если партнер откажется подписать такое соглашение, «Почта России» будет принимать мелкие пакеты только в месте международного почтового обмена в городе Мирный в Якутии.

«Почта» хочет стимулировать иностранные почтовые администрации переходить на доставку регистрируемых отправлений, которая обходится в среднем на $0,5 дороже, чем доставка нерегистрируемых отправлений. «Это позволит повысить уровень клиентского сервиса и сохранности отправлений, обеспечит контроль сроков прохождения почты и позволит бороться с непрозрачными потоками почты, поступающими в Россию из Юго-Восточной Азии не напрямую, а через ряд стран Европы и СНГ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Главное преимущество регистрируемых почтовых отправлений для пользователей — в возможности отследить их передвижение из зарубежных интернет-магазинов. «Сейчас ни интернет-магазины,ни почтовые администрации, ни клиенты не имеют возможности отследить нерегистрируемые отправления в пути их следования. Зачастую пересылка идет морским путем или автотранспортом, через транзитные страны-посредники,что негативно сказывается на сроках доставки, значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений», — поясняет компания.

Место международного почтового обмена в Мирном начнет работу с 1 января. «ММПО послужит в качестве альтернативной точки входа для нерегистрируемой почты от иностранных почтовых администраций, которые не желают действовать в соответствии с утвержденными Почтой России процедурами», — отметили в пресс-службе «Почты России».

Уведомления о новом порядке приема международных отправлений Почта России отправила всем назначенным почтовым операторам стран, входящих во Всемирный почтовый союз. Национальные почтовые администрации 35 стран мира уже поддержали инициативу Почты России на Всемирном почтовом конгрессе в г. Стамбуле. Необходимость перехода на отправку регистрируемых международных почтовых отправлений также является единой позицией Почты России и ФТС России. 

Автор: Анна
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