Почта России представила новые возможности для интернет-магазинов

Почта России» запустила программный интерфейс (API) сервиса для оформления посылок, с помощью которого интернет-магазины могут автоматизировать отправку товаров, а также быстро оповещать клиентов о статусе посылки и цене доставки.

C помощью API клиенты теперь смогут не только работать в текущем интерфейсе otpravka.pochta.ru, но и встроить сервисы Почты России на свой сайт, приложение, систему учета или документооборота. Доступ к API могут получить все корпоративные клиенты с действующим договором на отправку посылок.

Интерфейс позволяет интернет-магазину на своем сайте показывать покупателю актуальный тариф пересылки «Почтой России», исключить ошибки при заполнении адресных данных, сразу после покупки передать клиенту почтовый трек-номер, а также гибко адаптировать возможности сервиса к любым бизнес-процессам при подготовке отправлений на складе. Пользователю остается только наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приема.

«Благодаря переводу сервисов в онлайн-формат мы стараемся сделать взаимодействие с Почтой более удобным, сложные проекты доступными «в один клик». Онлайн-сервис otpravka.pochta.ru – этап создания полноценной интернет-платформы, которая ляжет в основу принципиально нового подхода к взаимодействию Почты России с интернет-ритейлерами», — рассказал заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

Напомним, что сервис otpravka.pochta.ru был запущен в июне 2016 года и является частью инфраструктуры обновленного портала pochta.ru. Сервис позволяет удобно и быстро подготавливать к отправке партии посылок. В частности, на сайте можно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, ФИО и телефонов, подбирать почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номер, который позволяет отслеживать доставку посылки в режиме реального времени с мобильного приложения или на сайте Почты России.