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«Почта России» зафиксировала новый рекорд обработки почтовых отправлений

«Почта России» в новогодний пиковый период — с 1 ноября по 31 декабря 2016 года — обработала рекордные 60 млн штук международных почтовых отправлений с товарными вложениями, сообщает «Почта России». Это почти вдвое больше, чем в аналогичный период 2015 года (37,8 млн шт.).

«''Почта России'' четвертый год подряд ставит рекорды по обработке международных отправлений. Среднесуточный трафик в декабре этого года составил более 1,5 млн отправлений, в то время как до прихода новой команды в 2013 году менее 50 тыс. отправлений в день стали причиной известного коллапса», — прокомментировал результаты генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов.

Он также отметил, что в целом по итогам 2016 года было обработано более 225 млн международных отправлений с товарными вложениями. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году (128 млн отправлений), и в 10 раз больше, чем в 2012 году (21,7 млн отправлений).

Ежегодный прирост объемов почтовых отправлений обеспечивается развитием интернет-торговли, соответственно, трафик международной почты определяется сезонными колебаниями онлайн-продаж, которые традиционно достигают своих пиковых показателей к Новому году.

Организовать бесперебойную доставку удается за счет модернизации почтовой логистики, ввода новых сортировочных мощностей, обновления транспортного парка, а также в результате эффективного взаимодействия с ФТС России.

Автор: Игорь Назаров
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