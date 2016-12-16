Первые 20 почтоматов заработали в московских магазинах розничной сети «Магнит»

О старте проекта компания Pulse Express сообщила 15 декабря в рамках пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Pulse Express и розничная сеть «Магнит» предлагают интернет-магазинам и их клиентам современный удобный способ доставки товаров через почтоматы у дома. Благодаря сотрудничеству сервисом смогут воспользоваться максимально большое число посетителей магазинов.

Рынок электронной коммерции в России остается одним из самых динамично развивающихся секторов экономики. Согласно аналитическим отчетам количество только внутрироссийских заказов в этом году вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом и составит 190 млн. отправлений. Объем кросс-бордер отправлений может вырасти на 85% и составит 240 млн. отправлений.

У покупателей уже сейчас есть возможность оценить работу почтоматов Pulse Express. Первые терминалы заработали в 20 магазинах «Магнит» в Москве. В ближайшее время в 39 городах России почти во всех регионах присутствия розничной сети будут установлены еще около 200 почтоматов. Постепенно данный вид доставки товаров станет доступным широкой аудитории благодаря большому числу торговых точек и охвату географии компании. Информация об адресах почтоматов будет размещена на сайте компании Pulse Express. Преимущества новой услуги оценят и интернет-магазины.

— С одной стороны, даже в небольших городах России мы помогаем интернет-магазинам «дотянуться» до каждого жителя нашей необъятной страны и расширить круг покупателей, снижая при этом издержки на логистику. С другой стороны, для покупателей почтомат — это возможность не зависеть от курьера, доставляющего заказ. Кроме того, это отличная возможность получить товары в удобное время и сэкономить на более дорогой и не всегда удобной курьерской доставке, — отметил генеральный директор Pulse Express Алексей Жуков.

Посетители магазинов «Магнит» смогут совместить процесс совершения оффлайн и онлайн покупок: приобретая товары в торговых точках, тут же получать заказы, сделанные через интернет. Для того чтобы забрать покупку, не требуется паспорт, вместо этого используется специальный код.

Процесс получения посылки очень прост. При поступлении товара, купленного через интернет, клиенту на телефон придет сообщение с кодом. Его необходимо ввести через дисплей почтомата, после чего оборудование выдаст товар. Максимальные габариты заказа не должны превышать установленный размер. Также терминал позволяет оплатить покупку на месте: почтоматы, устанавливаемые в магазинах «Магнит», принимают наличные и безналичные денежные средства. Оборудование имеет несколько уровней защиты.

В течение ближайшего времени швейцарский инвестиционный фонд ULS Express Europe SA планирует инвестировать в современные терминалы самообслуживания для получения посылок около 800 млн. руб.

— Мы много лет работаем на рынке логистики, но сегмент B2C новый для нас. В то же время мы видим большие перспективы развития интернет-торговли в России, именно поэтому наш фонд, всегда инвестирующий в современные технологии, принял решение развивать автоматизированные системы выдачи заказов. Данная система уже завоевала популярность в Западной Европе, но пока почти не представлена в России,— рассказал представитель фонда ULS Express Europe SA и соучредитель компании Pulse Express Станислав Мальков.

Pulse Express будет активно развивать свою сеть в местах шаговой доступности. До конца 2017 года компания планирует установить до 1 700 почтоматов. В дальнейшем планируется запускать до 1 500 почтоматов в год. По прогнозам руководства Pulse Express к 2020 году в России будет установлено более 6 200 единиц оборудования более чем в 2 250 населенных пунктах.