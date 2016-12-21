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Посылки DPD телепортируются в подъезды жилых домов

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TelePort
TelePort
Почтоматы

С декабря 2016 года посылки международной транспортно-логистической компании DPD можно будет забрать в подъездах жилых домов, в которых установлены постаматы сети TelePort.

Компания DPD, один из лидеров российского рынка экспресс-доставки, предлагает своим клиентам новый способ получения заказов из интернет-магазинов. С декабря 2016 года получатели смогут забрать свои посылки в подъездах жилых домов, где установлены постаматы сети TelePort.

Компания TelePort, со своей стороны, продолжает увеличивать список интернет-магазинов, которые становятся доступны ее клиентам. Партнерская интеграция с DPD в России позволяет подключить сразу сотни интернет-магазинов, где можно заказать одежду, обувь, косметику, товары для животных.

На данный момент компания TelePort успешно реализовала проект в одном из самых густонаселенных районов Санкт-Петербурга - ЖК «Северная долина». До конца 2016 года в планы компании входит подключение следующих крупных жилищных комплексов: ЖК «Шуваловские высоты», ЖК YE'S и ЖК «Три апельсина». В 2017 году планируется создание сети постаматов в Москве.

«Наша компания старается реагировать на самые актуальные потребности получателей заказов интернет-магазинов: в столицах существует огромное количество способов доставки, и клиенты привыкли выбирать именно тот, который нужен в данный момент, - говорит директор по продажам DPD в России Наталья Плетнева. – Санкт-Петербург стал первым городом России, где забрать посылку можно из постамата TelePort прямо у себя в подъезде».

«Совместно с компанией DPD мы подготовили жителям, где установлены постаматы TelePort, подарок к Новому году. Список интернет-магазинов, где можно сделать заказ прямо к себе в парадную, существенно вырос. Теперь можно будет приобрести абсолютно любой товар на свой вкус!» – отметил генеральный директор компании TelePort Евгений Коновалов.

TelePort - это сеть постаматов, расположенных непосредственно в подъездах многоэтажных домов. Благодаря TelePort появилась уникальная возможность получать интернет-покупки прямо у себя дома и при этом не зависеть от курьера.

Постамат представляет собой терминал с автоматически открывающимися ячейками разного размера. Такой способ доставки при получении товаров интернет-магазинов позволяет покупателям не только сэкономить, но и ускорить доставку.

Компании и сервисы: TelePort, DPD
Автор: Анна
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