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Price.ru создает онлайн-чат для проверки скидок

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Price.ru
Price.ru
Маркетплейсы

В рамках общероссийской распродажи «Киберпонедельник», 30 января, сервис Price.ru запустит онлайн-чат, где покупатели поделятся друг с другом информацией о скидках: в каких интернет-магазинах предложения реальные, а в каких – нет.

На платформе Price.ru пройдет живая трансляция лучших цен – в течение 24 часов блогеры и эксперты по бюджетному шопингу проанализируют скидки рунета на честность и опубликуют интересные предложения по трем товарным направлениям: детские товары, электроника, бытовая техника. Эксперты проконсультируют пользователей, как провести «Киберпонедельник» эффективно и ответят на вопросы.

«Мы предоставим площадку, где покупатели смогут делиться удачными находками распродажи от всех интернет-магазинов России или, наоборот, сообщать о заранее завышенных ценах. Опыт прошлого года показали, что пользователи с удовольствием рассказывают друг другу о нечестных скидках, в каком магазине бесплатная доставка или ниже цена», – рассказала Елена Суховей, управляющий директор Price.ru.

Таким образом, в день акции покупатели смогут сэкономить время на поиск выгодных предложений среди тысячи интернет-магазинов и сравнить цены на 23 млн товаров на Price.ru. Также пользователям вернут часть денег с каждого заказа через кэшбэк-сервис «Бумеранг». В дни распродажи ставка кэшбэка увеличится в два раза и на товары некоторых магазинов составит 30%.

Компании и сервисы: Price.ru
Автор: Анна
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