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Price.ru выяснил какие подарки россияне найдут под елкой в 2017 году

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Price.ru
Price.ru
Маркетплейсы

Сервис сравнения цен и товаров Price.ru выяснил, какие товары любители онлайн-шопинга выбирают накануне Нового года.

Согласно анализу поисковых запросов, собранных в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 года, самые популярные категории подарков: парфюмерия, мелкая бытовая техника и гаджеты.

Среди подарков до 3000 руб. популярны кухонная посуда (рост на 86%), зимние платки (рост на 75%), постельное белье и текстиль (рост на 70%). Спрос на туалетную воду вырос на 154%, на устройства для приготовления кофе – на 88%

Также, в предновогодний период покупатели активно тратят деньги на гаджеты для спорта, что связано с мощным трендом на здоровый образ жизни. Спрос на «умные» часы и браслеты, которые отслеживают физическую активность, в сервисе Price.ru вырос на 45%.

Популярными подарками также являются смартфоны (рост на 62%), телевизоры (рост на 40%),  и наушники (рост на 73%).

Так, вероятнее всего, женщины обнаружат под праздничной елкой электрическую турку Gorenje, мультиварку Redmond или мини-печь Delta. Мужчин ждут фитнес-браслеты Xiaomi, видеорегистраторы для авто Ritmix и  электробритвы Philips. В качестве новогодних подарков для детей выбирают конструкторы Lego, квадрокоптеры Syma, кукол Barbie и Monster High.

Топ-10 новогодних подарков для женщин

(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):

Модель

Самая низкая цена, найденная в сервисе сравнения цен и товаров Price.ru (руб.)

Кофеварка Delonghi ECAM 22.360

35 588

Турка электрическая Gorenje TCM 300W

1530

Кухонный Комбайн Bosch MUM-4880

12 699

Кухонный комбайн PHILIPS HR 7605

3292

Мини печь Delta D-023

3049

Мультиварка Redmond RMC-M22

2648

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2

1572

Фен-щетка Philips HP8664

2990

Эпилятор Philips HP 6420

1278

Вафельница FIRST

1245

Топ-5 новогодних подарков для мужчин

(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):

Модель

Самая низкая цена, найденная в сервисе сравнения цен и товаров Price.ru (руб.)

Термобелье Odlo

2 123

Электробритва Philips S 5110

4700

Электробритва Philips S 728

3 784

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2

1572

Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330

1190

Топ-7 новогодних подарков для детей

(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):

Модель

Самая низкая цена, найденная в сервисе сравнения цен и товаров Price.ru (руб.)

Квадрокоптер Syma X5SW

2 497

Конструктор Star Wars Lego 75139

2890

Радиоуправляемый автомобиль Mixberry MGW 8402R

1 990

Хомяк-повторюшка

490

Мягкая игрушка Беззубик, Dragons

549

Кукла Monter High

1079

Кукла Barbie праздничная

1798
Компании и сервисы: Price.ru, Xiaomi, LEGO, REDMOND
Автор: Анна
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