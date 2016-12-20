Price.ru выяснил какие подарки россияне найдут под елкой в 2017 году
Сервис сравнения цен и товаров Price.ru выяснил, какие товары любители онлайн-шопинга выбирают накануне Нового года.
Согласно анализу поисковых запросов, собранных в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 года, самые популярные категории подарков: парфюмерия, мелкая бытовая техника и гаджеты.
Среди подарков до 3000 руб. популярны кухонная посуда (рост на 86%), зимние платки (рост на 75%), постельное белье и текстиль (рост на 70%). Спрос на туалетную воду вырос на 154%, на устройства для приготовления кофе – на 88%
Также, в предновогодний период покупатели активно тратят деньги на гаджеты для спорта, что связано с мощным трендом на здоровый образ жизни. Спрос на «умные» часы и браслеты, которые отслеживают физическую активность, в сервисе Price.ru вырос на 45%.
Популярными подарками также являются смартфоны (рост на 62%), телевизоры (рост на 40%), и наушники (рост на 73%).
Так, вероятнее всего, женщины обнаружат под праздничной елкой электрическую турку Gorenje, мультиварку Redmond или мини-печь Delta. Мужчин ждут фитнес-браслеты Xiaomi, видеорегистраторы для авто Ritmix и электробритвы Philips. В качестве новогодних подарков для детей выбирают конструкторы Lego, квадрокоптеры Syma, кукол Barbie и Monster High.
Топ-10 новогодних подарков для женщин
(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):
|
Модель
|
Самая низкая цена, найденная в сервисе сравнения цен и товаров Price.ru (руб.)
|
Кофеварка Delonghi ECAM 22.360
|
35 588
|
Турка электрическая Gorenje TCM 300W
|
1530
|
Кухонный Комбайн Bosch MUM-4880
|
12 699
|
Кухонный комбайн PHILIPS HR 7605
|
3292
|
Мини печь Delta D-023
|
3049
|
Мультиварка Redmond RMC-M22
|
2648
|
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2
|
1572
|
Фен-щетка Philips HP8664
|
2990
|
Эпилятор Philips HP 6420
|
1278
|
Вафельница FIRST
|
1245
Топ-5 новогодних подарков для мужчин
(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):
|
Модель
|
Самая низкая цена, найденная в сервисе сравнения цен и товаров Price.ru (руб.)
|
Термобелье Odlo
|
2 123
|
Электробритва Philips S 5110
|
4700
|
Электробритва Philips S 728
|
3 784
|
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2
|
1572
|
Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330
|
1190
Топ-7 новогодних подарков для детей
(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):
|
Модель
|
Самая низкая цена, найденная в сервисе сравнения цен и товаров Price.ru (руб.)
|
Квадрокоптер Syma X5SW
|
2 497
|
Конструктор Star Wars Lego 75139
|
2890
|
Радиоуправляемый автомобиль Mixberry MGW 8402R
|
1 990
|
Хомяк-повторюшка
|
490
|
Мягкая игрушка Беззубик, Dragons
|
549
|
Кукла Monter High
|
1079
|
Кукла Barbie праздничная
|
1798