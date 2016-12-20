Price.ru выяснил какие подарки россияне найдут под елкой в 2017 году

Сервис сравнения цен и товаров Price.ru выяснил, какие товары любители онлайн-шопинга выбирают накануне Нового года.

Согласно анализу поисковых запросов, собранных в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 года, самые популярные категории подарков: парфюмерия, мелкая бытовая техника и гаджеты.

Среди подарков до 3000 руб. популярны кухонная посуда (рост на 86%), зимние платки (рост на 75%), постельное белье и текстиль (рост на 70%). Спрос на туалетную воду вырос на 154%, на устройства для приготовления кофе – на 88%

Также, в предновогодний период покупатели активно тратят деньги на гаджеты для спорта, что связано с мощным трендом на здоровый образ жизни. Спрос на «умные» часы и браслеты, которые отслеживают физическую активность, в сервисе Price.ru вырос на 45%.

Популярными подарками также являются смартфоны (рост на 62%), телевизоры (рост на 40%), и наушники (рост на 73%).

Так, вероятнее всего, женщины обнаружат под праздничной елкой электрическую турку Gorenje, мультиварку Redmond или мини-печь Delta. Мужчин ждут фитнес-браслеты Xiaomi, видеорегистраторы для авто Ritmix и электробритвы Philips. В качестве новогодних подарков для детей выбирают конструкторы Lego, квадрокоптеры Syma, кукол Barbie и Monster High.

Топ-10 новогодних подарков для женщин

(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):

Модель Самая низкая цена, найденная в сервисе сравнения цен и товаров Price.ru (руб.) Кофеварка Delonghi ECAM 22.360 35 588 Турка электрическая Gorenje TCM 300W 1530 Кухонный Комбайн Bosch MUM-4880 12 699 Кухонный комбайн PHILIPS HR 7605 3292 Мини печь Delta D-023 3049 Мультиварка Redmond RMC-M22 2648 Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2 1572 Фен-щетка Philips HP8664 2990 Эпилятор Philips HP 6420 1278 Вафельница FIRST 1245

Топ-5 новогодних подарков для мужчин

(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):

Модель Самая низкая цена, найденная в сервисе сравнения цен и товаров Price.ru (руб.) Термобелье Odlo 2 123 Электробритва Philips S 5110 4700 Электробритва Philips S 728 3 784 Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2 1572 Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 1190

Топ-7 новогодних подарков для детей

(самые запрашиваемые модели в сервисе Price.ru в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 г.):