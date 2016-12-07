Пять тенденций рынка коммерческой недвижимости в 2016 году

Эксперты ГК «ЭКООФИС» подвели итоги 2016 года на рынке коммерческой недвижимости и выделили пять основных тенденций, под влиянием которых развивался торговый и офисный сегмент.

Рост заполняемости офисов

По мнению собственника ГК «ЭКООФИС» Андрея Ковалева, главный итог уходящего года – офисный рынок прошел дно. «Могу констатировать, что в течение всего года, начиная с января месяца, Весь год, самого первого месяца, количество арендуемых площадей во всех наших объектах неизменно оказывалось больше освобождаемых. Да, ротация арендаторов продолжалась, многие компании в силу финансовых проблем отказывались от аренды или от части офиса. Однако, сдавалось при этом еще больше. В результате к концу года на трех наших объектах – БЦ Экоофис на Тверской, бизнес-парки Дербеневский и Соколиный дворик - оказались заполнены все 100% площадей.»

При этом постепенный рост заполняемости наблюдается не только в офисах среднего класса. «Сейчас и в премиальных проектах удается сдать площади, которые до этого пустовали длительное время. Например, я знаю, что недавно арендовали офисы в Москва Сити, которые до этого безуспешно пытались сдать в течение двух лет. Причем арендная ставка составила 48 000 руб/кв м/год,» - добавляет Андрей Ковалев.

Ротация арендаторов в более просторные офисы

Одной из главных тенденций на рынке офисной недвижимости в 2016 году стало увеличение занимаемых арендаторами площадей. В данном случае речь идет, прежде всего, о бизнес-центрах среднего ценового сегмента – В класс. Начиная с осени 2014 общий объем свободных офисных площадей только возрастал: в связи с наступлением кризиса многие компании оптимизировали расходы и переезжали в более компактные помещения. Но уже с начала этого года ситуация начала постепенно меняться с точностью наоборот. Объемы сданных в аренду площадей стали превышать количество освободившихся офисов в связи, с чем вакансия начала медленно, но с каждым месяцем более уверенно сокращаться. «Дело в том, что к этому моменту многие компании уже успели подстроиться к текущему низкому спросу и найти для себя более востребованные направления и новые рынка сбыта, – рассказывает Андрей Ковалев. – Поэтому они начали расширять свой штат и выделять более солидные суммы на аренду офиса и переезжать в просторные офисы. Поэтому главной задачей управляющих компаний в 2016 году было создать такие комфортные условия для арендаторов, чтобы они «расширялись» исключительно в пределах того же офисного центра.»

При этом коммерческий результат стоил затраченных усилий. По официальным данным компании в ноябре 2016 года в ряде объектов не осталось свободных площадей.

Запуск МКЦ как импульс формированию нового торгового кольца

Одним из ключевых событий для столицы в этом году стал запуск движения по Московской центральной кольцевой железной дороге (МЦК), которая, по сути, стала новой веткой метро. По мнению экспертов ГК «ЭКООФИС», это, в свою очередь, способствовало не только улучшению транспортной доступности некоторых районов города, но и дало импульс для развития торговой недвижимости на территориях, расположенных в шаговой доступности от станций МЦК. За счет трафика пассажиров, ежедневно использующих кольцевую железную дорогу для поездок на работу и учебу, увеличилась посещаемость близлежащих торговых центров и объектов стрит-ритейла. В итоге малоликвидные ТЦ получили «вторую жизнь», а успешные объекты смогли сократить до минимума вакансию и начали строить планы по расширению. «К примеру, мы на территории нашего ТЦ «Подсолнухи», расположенного на выходе из станции МЦК «Бульвар Рокоссовского» разместили небольшой крытый фермерский рынок, в дальнейших планах –строительство еще нескольких объектов стрит-ритейла», – говорит Андрей Ковалев. В среднесрочной перспективе, по мнению экспертов ГК «ЭКООФИС», на свободных и пригодных для застройки территориях вблизи станций МЦК может появиться значительное число торговых объектов, которые вместе с уже существующими ТЦ сформируют новое «торговое кольцо Москвы».

Оживление неформатных торговых центров

На фоне общего снижения посещаемости торговых центров в целом, небольшие неформатные ТЦ, расположенные в шаговой доступности у метро, преимущественно в спальных районах столицы, напротив, «чувствовали» себя достаточно хорошо. В первую очередь этому способствовали три волны сноса торговых павильонов, признанных столичными властями самостроем. Бывшим арендаторам данных объектов пришлось искать альтернативные варианты и наиболее подходящим из них стали неформатные районные ТЦ в шаговой доступности от станций метро. В отличие от концептуальных молов в них нет ограничений по составу арендаторов, а поэтому снять помещения там могут несетевые ритейлеры и даже небольшие ИП. Кроме того, в неформатных ТЦ предлагаются площади мелкой «нарезки», которые наиболее востребованы данной категорией арендаторов, даже по более низким, чем в снесенных павильонах ценам. Помимо этого, подходят им подобные объекты и по «формату». Основу торговой галереи в данных ТЦ составляют различные магазины с товарами первой необходимости, на чем собственно и специализировались арендаторы из снесенных павильонов. Поэтому многие неформатные ТЦ в этом году смогли сократить до минимума долю вакантных площадей и получили новые ресурсы для дальнейшего развития.

Уверенный рост доли новых форматов

Кризис вынудил всех игроков рынка искать новые пути для развития бизнеса. В 2016 году окончательно оформились сразу несколько новых «веток» развития проектов в области коммерческой недвижимости.

Многие крупные торгово-развлекательные центры фактически превратились в развлекательно-торговые, где именно развлекательной сфере отводится роль якорных арендаторов. Торговые центры районного масштаба постепенно преобразовываются в «центры потребления»: помимо магазинов шаговой доступности и предприятий службы быта, там открываются отделения банков, туристические агентства, кабинеты стоматологии, салоны красоты, фитнес-центры. Некоторые риэлторские компании также открывают свои филиалы в торговых центрах в расчете на поток посетителей из прилегающих микрорайонов.

Наиболее громкий проект 2016 года в этом плане – реконструкция московских кинотеатров, которые планируется превратить в подобные центры. Однако, тенденция характерна и для уже действующих ТЦ, где подобная концепция формируется вследствие ротации арендаторов.