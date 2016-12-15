Рекламная сеть Яндекса отложила переход на programmatic-платформу

В Клубе Рекламной сети Яндекса появилось сообщение о том, что в декабре массового автоматического перехода на RTB-коды не будет. Объясняется это тем, что площадкам нужно дать дополнительное время на эксперименты и, в конце концов, всем нужно спокойно подготовиться к праздникам.

При этом предполагается продолжить обсуждение настройки блоков в индивидуальном порядке, а к вопросу о полном переключении на RTB вернуться уже в начале 2017 года, с новыми силами и идеями.

Напомним, о грядущем переходе Рекламной сети Яндекса на programmatic-платформу было объявлено в конце ноября 2016 года. В течение декабря существующие ныне коды Директа должны были быть автоматически заменены на более доходные и гибко настраиваемые коды RTB, а все желающие могли, начиная с этого момента, самостоятельно переустановить коды, не дожидаясь запуска.