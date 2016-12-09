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Ритейлеры разработали схему интернет-продаж спиртного

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Вино и алкогольные напитки

Ритейлеры представили схему продажи алкоголя с помощью интернета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

В разработке проекта принимали участие представители X5 Retail Group, Auchan, Metro Cash & Carry, Simple, ДП «Трейд» и «Утконос». В подготовке законопроекта ритейлеров консультировали Ассоциация компаний розничной торговли, Комитет производителей алкогольной продукции и Союза виноделов России.

Согласно проекту, склад интернет-магазина, начинающего торговать спиртным, оборудуется универсальным транспортным модулем ЕГАИС и встает на учет в Росалкогольрегулировании (РАР). Доставка спиртного будет возможна только штатными курьерами интернет-магазина. При этом курьеры будут иметь при себе терминал с 2D-сканером и функцией обмена данными с модулем ЕГАИС в режиме онлайн, а также мобильную кассу с возможностью распечатывать QR-код, полученный из ЕГАИС.

Курьер должен будет удостовериться, что клиент старше 18 лет и что он может заплатить банковской картой. Далее курьер сканирует штрихкод акцизной марки, терминал отправляет запрос на разрешение проведения оплаты в систему ЕГАИС, поверяется акцизная марка, дата и время продажи. По окончании маршрута курьера сверяется информация штрихкода акцизной марки при подборе на складе под заказ клиента и при продаже.

"В случае расхождений проводится проверка с выяснением причин для исключения возможностей подлога",— говорится в описании схемы.

В Минэкономразвития заявили, что этот проект нужно опробовать на продаже сухого вина и пива, а потом рассмотреть возможность расширения ассортимента.

Компании и сервисы: Simple, Ашан, Metro Cash&Carry
Автор: Анна

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