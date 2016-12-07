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Россияне сокращают траты на покупки в интернете

По данным регулярного исследования РосИндекс компании Ipsos Comcon, в последние два года доля интернет-покупателей остается стабильной: каждый пятый россиянин старше 18 лет, проживающий в городах с населением более 100 тыс., делает покупки через интернет хотя бы раз за 3 месяца. Несмотря на это, средние траты на покупки онлайн уменьшились.

С 2015 г. сумма, в среднем потраченная на покупки в интернете за три месяца, начала снижаться и в первом полугодии 2016 г. составила 7 697 руб. (по сравнению с 8 956 руб. за три месяца в 2015г.).

Для сравнения, по данным исследования OnLife, среди активных интернет-пользователей 74% совершали покупки онлайн в первом полугодии 2016г. При этом среди них растет доля тех, кто покупает в интернете с помощью смартфона или планшета. В этот же период в 2014 г. доля активных интернет-пользователей, покупающих товары через смартфон или планшет, составляла 39%, а в первые шесть месяцев 2016 г. уже 48% покупали товары с помощью гаджетов.

81% активных интернет-пользователей покупают товары в российских интернет-магазинах. Тем не менее, растет популярность и зарубежных ритейлеров: в первом полугодии 2016 г. 55% покупали там товары, по сравнению с 37% в 2014 г.  Лидером среди зарубежных онлайн-магазинов является интернет-ритейлер AliExpress, в первом полугодии 2016 г. среди тех, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах, 88% активных интернет-пользователей приобретали товары на AliExpress хотя бы раз за 3 месяца. Чаще всего в зарубежных магазинах совершают покупки молодые практичные люди, активные интернет-пользователи, с доходом выше среднего и высоким уровнем доверия к Интернету — их привлекают низкие цены и широкий ассортимент таких магазинов.

Автор: Анна
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