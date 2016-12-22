Российский “Киберпонедельник” становится международным

“Киберпонедельник”, который пройдет 30 января 2017 г. при поддержке РАЭК и РОЦИТ, впервые станет международным - масштабная онлайн-акция переезжает с cmonday.ru на c-monday.com.

Организаторы приняли решение о переносе акции с cmonday.ru на новый адрес в международной доменной зоне - c-monday.com. Данное решение позволит представить российским покупателям больше предложений иностранных интернет-магазинов, осуществляющий доставку в РФ, а в дальнейшем проводить распродажу не только для жителей России и ЕАЭС, но и для покупателей из других стран.

“Такие масштабные онлайн-акции, как Киберпонедельник, становятся все более популярными у покупателей, – комментирует Мария Тимофеева, руководитель проектов “Киберпонедельник” и “Настоящая Чёрная Пятница”, – но чтобы сохранить и преумножить эту тенденцию, для нас, как для организаторов, необходимо расширять количество предложений на нашем сайте, чтобы любой покупатель мог найти на нем что-то интересное и актуальное. Переход в международную доменную зону позволит нам более эффективно работать с иностранными интернет-магазинами, предложения которых безусловно заинтересуют отечественных покупателей”.

“РАЭК с самого своего основания с радостью поддерживает значимые отраслевые проекты и мероприятия с приставкой ‘кибер-’, а в последнее время – в особенности те, которые помогают развитию реальных отраслей экономики и бизнеса, к которым мы относим и торговлю”, – отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко, – “Киберпонедельник, на наш взгляд, является важным драйвером развития этого сегмента рынка, популяризатором онлайн-торговли в широких массах интернет-пользователей и просто отличным кобрендинговым проектом, поддержка которого является весьма логичной созданным в РАЭК пару лет назад Кластером ‘РАЭК / Электронная коммерция’”.

По словам организаторов, переезд на новый адрес не вызовет никаких неудобств у покупателей, привыкших к традиционной площадке, поскольку “ничего не изменилось, кроме адреса в браузерной строке, со старого адреса работает редирект”.

Организаторы надеются уже в рамках этой акции познакомить с Киберпонедельником на c-monday.com русскоязычных жителей Прибалтики и других европейских стран.

“Пока мы ориентируемся на русскоязычную аудиторию стран, являющихся ближайшими соседями России, – комментирует Мария Тимофеева. – а среди компаний-участников нашего “Киберпонедельника” есть магазины, осуществляющие доставку в Европу, так что мы планируем в тестовом режиме вывести “Киберпонедельник” на европейский рынок”.

Напомним, Киберпонедельник 30 января станет уже шестым по счёту. В акции примут участие не менее 200 компаний, среди которых Ozon.ru, Связной, М.Видео, Эльдорадо, Ситилинк, 003, Media Markt, Lamoda, KupiVip, Сервис сравнения цен Price.ru, музыкальный сервис Zvook, онлайн-кинотеатр Amediateka, Детский мир, Quelle и многие другие. Впервые к Киберпонедельнику присоединился Всемирный фонд дикой природы WWF.

Официальный сайт акции - c-monday.com. Киберпонедельник проходит по поддержке РАЭК и РОЦИТ.