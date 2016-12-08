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«Ростелеком» берет тайм-аут в создании e-commerce платформы

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1С-Битрикс
1С-Битрикс
CMS

«Ростелеком» отменил объявленный ранее тендер на внедрение, развитие и поддержку платформы «Электронная коммерция 2.0» со стартовой ценой контракта 503,9 млн руб., говорится на сайте закупок компании.

«Принято решение об отмене закупочной процедуры. Официальное уведомление об отмене будет опубликовано. Компания берет тайм-аут, чтобы уточнить концепцию и техническое задание на создание единой платформы для электронной коммерции», сообщается пресс-службой компании.

Вероятная причина состоит в том, что ТЗ на программный продукт, который собирается приобрести «Ростелеком», составлено так, что российские компании не могут конкурировать с иностранными поставщиками.

Ранее условия тендера на своей странице в Facebook критиковал гендиректор российской компании «1С Битрикс» Сергей Рыжиков. Он указал, что в техническом задании на разработку платформы отечественные компании изначально оказывались в проигрышном положении перед иностранными игроками. В частности, в тендере могли участвовать только компании из рейтинга Magic Quadrant американской аналитической компании Gartner, куда российские компании не входят.

«Прекрасный тендер объявил «Ростелеком» по выбору e-Commerce платформы. Мне кажется, тендер составлен под совершенно определенного поставщика и в нём прекрасно все :) Тендер ограничивает число участников компаниями из квадранта Гартнера».

Компании и сервисы: 1С-Битрикс
Автор: Анна
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