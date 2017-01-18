RTB House подвел финансовые итоги 2016 года и определил задачи на 2017 год

По итогам завершившихся трех кварталов 2016 года, RTB House - международная технологическая компания, специализирующаяся на сложных сценариях ретаргетинга, увеличила выручку более чем на 130% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Сравнительно молодой игрок на мировом рынке технологий RTB, появившийся около 4х лет назад, RTB House демонстрирует успешный пример сочетания эффективного управления командой, владения рыночной ситуацией и передового подхода в создании собственных технологических разработок.

Сегодня мировой рынок ретаргетинга показывает стремительный рост и как сегмент интерактивной рекламы, и в части бюджетов, направляемых рекламодателями на этот инструмент. Расширяется и география применения технологий RTB – акцент смещается из США и Европы на Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Северную Африку. Такой прогресс является следствием быстрого развития двух взаимосвязанных глобальных факторов: проникновения Интернета и электронной торговли. В 2013 году пользователями интернета были 2,74 млрд человек населения Земного шара, в 2016 году уже 3,4 млрд. человек, что говорит о емкости этой отрасли в 60%. Российская интернет-экономика так же идет в ногу с мировыми трендами. Так, осенью 2013 года аудитория Рунета состояла еще из 67 миллионов человек, а осенью 2016 года уже 86 миллионов человек, что в процентном соотношении составляет 70% от всего населения России. Количество онлайн-продаж удвоилось за последние 3 года: с 415 млрд. рублей в 2013 году до 800 млрд. руб. в 2016. Только в 3м квартале этого года российский e-commerce вырос на 27%, согласно данным аналитиков Data Insight.

Выход на новые рынки

В первую очередь растет проникновение интернета в развивающихся странах с растущей экономикой. В 2016 году RTB House вышел на рынки Бразилии, Аргентины, Мексики, Тайваня, Сингапура (в качестве первой дочерней компании и пятого рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Тайваня, Индонезии, Малайзии и Таиланда). В последнее время компания увеличила свое мировое присутствие на Ближнем Востоке, а так же в Африке (MEA), со вновь открытым представительством в Дубае.

Ретаргетинг – восходящий тренд в интерактивной рекламе

Эпоха, когда интернет-реклама состояла только из баннерной и контекстной, ушла в прошлое. По данным исследования IAB Russia, каждый рекламодатель использует в среднем 7 инструментов интернет-рекламы, в число которых уже стандартно входит ретаргетинг (положительно ответили 60% респондентов). Так же большой процент рекламодателей использовал в 2016 году performance (реклама с моделью оплаты по CPA) и мобильную рекламу, и этот тренд продолжит рост в 2017 году. Аналитики IAB Russia прогнозируют увеличение доли этой рекламы до второго по объему сегмента рынка digital. Уже сейчас проникновение этого инструмента составляет 65%. «Для рекламодателей из сегмента электронной коммерции инструментарий ретаргетинга стал таким же обязательным, как и контекстно-поисковая реклама, и в настоящее время мы наблюдаем на рынке продолжающийся рост интереса к использованию сложных сценариев коммуникаций с использованием всех возможных источников данных о поведении пользвателей, - подчеркнул Борис Омельницкий, Президент IAB Russia. – При этом ретаргетинг привлекает рекламодателя вне зависимости от размеров его бизнеса. Будь это крупная компания либо представители малого или среднего бизнеса.»

Рост количества кампаний для российских клиентов RTB House за 2016 год составил 40%, а доходность бизнеса увеличилась в 7 раз. "Российский рынок интерактивной рекламы растет, и наши показатели говорят о том, что мы идём с ним не только "в ногу" , но и опережаем темп. Учитывая факт, что пространство для развития существует, наша задача в следующем году - укрепить свои позиции на российском рынке ретаргетеров и существенно увеличить выручку." – комментирует Антон Мелехов, генеральный директор RTB House в России.

Массовый тренд у российских рекламодателей на 2017 год – увеличить объем интернет-рекламы в бюджете на 51% и даже выше. В то время как офлайн реклама прогнозируется в росте всего на 3-10%.

Эффективность кампании зависит от настроек

Меняется и сам рынок интерактивной рекламы России. Наблюдается движение в сторону ретаргетинга в связи с ростом его возможностей, особенно в части персонализации рекламных сообщений. Например, по итогам проведения акции “Черная Пятница” производительность клиентских кампаний в России, по данным RTB House, возросла более чем на 110% , а общий трафик веб-сайтов увеличился на 41% по сравнению со средними результатами кампаний в ноябре 2016 года. Такой прогресс в эффективности использования рекламных бюджетов именно от ретаргетинговых кампаний убеждает клиентов в увеличении доли инвестиций именно на этот инструмент рекламы. Рекламодатели высоко оценивают улучшение экспертизы операторов в области таргетированных закупок. Оптимальными становятся выбор площадок, прорыв в использовании Big Data, высокий процент совпадения запроса клиента с таргетируемой аудиторией – и, как следствие, высокая эффективность осуществленных рекламных кампаний. "Ретаргетинг уже не первый год является одним из самых эффективных каналов digital-маркетинга для Lamoda. - подтверждает Вера Савина, руководитель отдела дисплейной рекламы Lamoda. - В прошедшем году особенно активно развивался мобильный ретаргетинг. Эта тенденция сохранится и в 2017 году. Помимо этого, я уверена, будет развиваться кросс-платформенный ретаргетинг и совершенствоваться персонализация в объявлениях."

Искусственный Интеллект на службе ретаргетинга

Искусственный Интеллект – это возможность компьютерных устройств синтезировать человеческое мышление и способ принятия решений. Одно из качеств Искусственного Интеллекта – предугадывать поведение пользователей интернета на основе данных об их предпочтениях, посещениях сайтов и других следов, которые люди оставляют в сети.

В середине 2016 года RTB House представила новую модель покупки рекламы, которая использует принцип глубокого обучения (deep learning) для cоздания цифровых функций, которые определяют отношение, намерение и цель интернет-пользователей. Это позволяет произвести точную оценку вероятности конверсии, что, в свою очередь, делает персонализированный ретаргетинг более эффективным, чем раньше. Общая идея и результаты разработок RTB House на основе принципа глубокого обучения были впервые представлены в ходе семинара по интернет-рекламе, в рамках 33-й Международной конференции по вопросам машинного обучения (ICML 2016 г.) в Нью-Йорке.

С помощью данной технологии RTB House поддерживает более 350 тысяч запросов в секунду, 3,5 млрд просмотров объявлений в месяц и примерно 1 млн кликов в день. По данным исследования ZenithOptimedia, использование Искусственного Интеллекта в интерактивной рекламе увеличит эффективность кампаний за счет предвосхищения желаний и предпочтений пользователей Интернета. Когда рекламное сообщение будет показываться не только потребителям, которые уже знакомы с вашим продуктом, но и тем, которые могли бы его купить, обладая информацией о нем.

Усиление команды компании за счет привлечения профессионалов

"Превосходство высоких технологий в сочетании с лучшими кадрами являюся ключевыми факторами эффективности нашей работы и причиной для нашей сильной позиции на мировом рынке ретаргетинга. Как сказал Стив Джобс, инновации не имеют ничего общего с тем, сколько вы инвестировали в исследования и развитие. Четыре года назад, с ИТ-командой менее чем в 20 человек, мы создали более мощную технологию, чем у наших конкурентов. Мы считаем, что стремительно быстрый процесс внедрения новейших разработок в областях анализа данных, облачных вычислений в режиме реального времени, позволяют нам конкурировать с компаниями, которые превосходят нас по численности своих команд и бюджетам на научные исследования и разработки. Сегодня мы выходим из рамок стандартных сценариев построения бизнеса, стараясь развивать нашу технологию на основе на последних открытий в области искусственного интеллекта, "- подчеркивает Даниил Сурмач, глава операционного управления RTB House.

В 2016 году RTB House увеличил команду почти на 40% по сравнению с 2015 г. , пригласив опытных менеджеров из таких компаний, как Facebook, Criteo, Vizury или MyThings. Сейчас команда состоит из почти 200 профессионалов и растет (еще есть около 40% открытых вакансий). В будущем 2017 году компания ставит задачей укрепление своих позиций на рынке ретаргетинга и увеличение своих доходов на 100% в годовом исчислении.