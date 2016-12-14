«Сафмар» Михаила Гуцериева покупает ритейлера «М.Видео»

Финансовая группа «Сафмар» Михаила Гуцериева купит ритейлера «М.Видео», об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

«Группа приобретет 100 процентов акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру Тынковану и его партнерам. В свою очередь, данная инвестиционная компания владеет 57,7 процентов акций "М.Видео"», — сообщили в финансовой группе.

В соответствии с договором, акции будут выкуплены по 7 долларов за штуку. Стороны договорились о том, что группа сделает добровольное предложение о приобретении акций «М.Видео» у его миноритарных акционеров по цене основной сделки.«"М.Видео" продолжает работу в обычном режиме, весь менеджмент остается на своих постах как до, так и после закрытия сделки», — добавил собеседник.

После сообщения о сделке, акции "М.Видео" взлетели более чем на 10% и обновили исторические максимумы. Цена выросла до 405 рублей (+10,3%) при объеме торгов более 87,7 млн рублей.

В начале декабря 2016 года инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар», приобрели 100 процентов акций ритейлера «Эльдорадо». Акции были выкуплены у чешских PPF (80 процентов) и Emma Capital (20 процентов). Сделка получила одобрение ФАС, ее условия стороны договорились не разглашать.