+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Сафмар» Михаила Гуцериева покупает ритейлера «М.Видео»

Смотрите в каталоге
М.видео
М.видео
Бытовая техника

Финансовая группа «Сафмар» Михаила Гуцериева купит ритейлера «М.Видео», об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

«Группа приобретет 100 процентов акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру Тынковану и его партнерам. В свою очередь, данная инвестиционная компания владеет 57,7 процентов акций "М.Видео"», — сообщили в финансовой группе.

В соответствии с договором, акции будут выкуплены по 7 долларов за штуку. Стороны договорились о том, что группа сделает добровольное предложение о приобретении акций «М.Видео» у его миноритарных акционеров по цене основной сделки.«"М.Видео" продолжает работу в обычном режиме, весь менеджмент остается на своих постах как до, так и после закрытия сделки», — добавил собеседник.

После сообщения о сделке, акции "М.Видео" взлетели более чем на 10% и обновили исторические максимумы. Цена выросла до 405 рублей (+10,3%) при объеме торгов более 87,7 млн рублей.

В начале декабря 2016 года инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар», приобрели 100 процентов акций ритейлера «Эльдорадо». Акции были выкуплены у чешских PPF (80 процентов) и Emma Capital (20 процентов). Сделка получила одобрение ФАС, ее условия стороны договорились не разглашать.

Компании и сервисы: М.видео, Эльдорадо
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 декабря / Комментарии
Burger King предлагает обменять бесполезные новогодние подарки на бургеры

Burger King предлагает обменять бесполезные новогодние подарки на бургеры

Сеть фаст-фуда Burger King запустила новогоднюю акцию, в рамках которой предлагает обменять бесполезные и ненужные новогодние подарки на Вопперы. 

далее →

15 декабря / Комментарии
Panasonic представил систему автоматизации продаж для супермаркетов

Panasonic представил систему автоматизации продаж для супермаркетов

Специалисты японской машиностроительной корпорации Panasonic Corporation представили новое устройство, способное автоматически сканировать и упаковывать приобретенные потребителем продукты питания.

далее →

14 декабря / Комментарии
Обувная сеть Centro признана банкротом

Обувная сеть Centro признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ЦентрО" (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу "ЦентрОбувь"), говорится в решении суда.

далее →

13 декабря / Комментарии
Какое настроение у российского потребителя под Новый год?

Какое настроение у российского потребителя под Новый год?

В течение последних двух лет и по сей день Индекс потребительских настроений россиян остается в негативной зоне, но, как показали результаты исследования GfK, в IV кв. 2016 года наметились улучшения в пяти из семи федеральных округов России. 

далее →

13 декабря / Комментарии
Владельцы "Техносилы" купили "Эльдорадо"

Владельцы "Техносилы" купили "Эльдорадо"

Инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых, купили 100% ритейлера бытовой техники и электроники «Эльдорадо» у чешских фондов PPF и Emma Capital. Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!