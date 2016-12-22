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«Сбербанк» и Alibaba обсуждают создание совместного e-commerce проекта

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Промсбербанк
Промсбербанк
Финансовые организации

«Сбербанк» и китайская Alibaba Group планируют создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли в первой половине 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Обсуждение совместного предприятия ведётся с декабря 2016 года в администрации президента и Центробанке при участии правительства, рассказали собеседники издания. По их словам, участники совещаний пришли к тому, что компания должна быть зарегистрирована как российское юридическое лицо, в котором у «Сбербанка» будет не менее 50% акций. Предприятие также не сможет работать в сфере финансовых услуг. 

Alibaba внесёт в предприятие свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы, пишет «Коммерсантъ». «Сбербанк» предоставит финансирование, а также маркетинговые и логистические технологии.

«Речь идёт о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран», — подчеркнул один из собеседников газеты.

Первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис на запрос «Коммерсанта» ответил, что «не комментирует слухи». Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский и пресс-служба ЦБ также отказались от комментариев. Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что обсуждение проходит под грифом «для служебного пользования».

Компании и сервисы: Промсбербанк
Автор: Анна
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