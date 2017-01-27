Сервис Anywayanyday требует от Яндекса 5 млн рублей за рекламу «Советника»

Сервис покупки авиабилетов Anywayanyday обратился с досудебной претензией к Яндексу, обвинив компанию в том, что она использует сайт поисковика для показа предложений собственного проекта Яндекс.Авиабилеты.

Такие предложения отображаются в Яндекс.Браузере с помощью дополнения «Советник»:

Евгений Шухлин, генеральный директор Anywayanyday «Внимание пользователей сайта anywayanyday.com оказывается привлечено не к нашим услугам, а к рекламным объявлениям сервиса Яндекс.Авиабилеты, размещенным без нашего согласия поверх основного содержания сайта. Таким образом, у нас есть основания полагать, что компания Яндекс использует сайт anywayanyday.com, а также товарные знаки Anywayanyday для продажи авиабилетов наших конкурентов. В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации», комментирует Евгений Шухлин, генеральный директор Anywayanyday

Anywayanyday требует от Яндекса выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей (это максимальная сумма, предусмотренная статьей 1515 Гражданского кодекса РФ за незаконное использование товарного знака), а также запретить показ рекламы сервиса Яндекс.Авиабилеты и его партнеров на сайте anywayanyday.com. Документ был отправлен в Яндекс 24 января 2017 года, у компании есть десять дней с момента получения, чтобы ответить на него.

В Яндексе сообщили, что пока что изучают полученный документ и от каких-либо комментариев по поводу претензии отказались.