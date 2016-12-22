Shopolog.ru и E-commerce Solutions объединяются, создавая нового лидера по рекламным возможностям для агентств и сервисных компаний, работающих с интернет магазинами.

21 декабря 2016 года E-commerce Solutions и Shopolog.ru договорились о партнёрстве. Текущая команда Shopolog продолжает заниматься контентом и развитием проекта, а E-commerce Solutions будет отвечать за продажу рекламных возможностей на всех активах.

В результате партнёрства рекламодатели получат доступ через “одно окно” к полному спектру рекламных возможностей (более 200 000 посетителей в месяц на сайте Shopolog.ru + 15 000 посетителей на blog.ecomsol.ru), ключевым группам по тематике электронная коммерция в социальных сетях (группы в Facebook “ИМ Диспуты”, “Знания в E-commerce”, “HR в e-commerce”, “E-commerce Solutions клуб”, “B2b в e-commerce”, ВКонтакте “Шополог клуб”, Twiter @shopolog и Telegram канала "E-commerce News" с совокупным объёмом не уникальных участников более 40 000 пользователей), рассылкам (совокупно более 7 000 активных целевых подписчиков), иследованиям и учебникам от E-commerce Solutions, а также мероприятиям (форумы “Маркетинг в электронной коммерции”, бизнес завтраки Upgrade (проводимые совместно с EWDN).

Также следует отметить проект CRM Solutions, который был запущен этой осенью командой E-commerce Solutions. Этот проект нацелен на более широкую аудиторию как из розницы, так и B2B

В результате этого партнерства, рекламодатели получают доступ к более чем 50% рекламных возможностей по всем типам коммуникаций и в онлайн среде и оффлайн.

Ефим Алдухов , управляющий партнёр E-commerce Solutions:

“Данное партнерство позволит нам продолжить тренд OMNI-канальности, который мы видим в обычной торговле. Теперь агентства и сервисы могут через “одно окно” получить доступ ко всем ключевым рекламным возможностям рынка как онлайн, так и оффлайн. Это позволит выстраивать комплексную стратегию продвижения на весь год, работая с одним партнёром, что сэкономит время и силы.

Для членов клуба E-commerce Solutions это будет возможность также получить отличные условия на размещения на новых тематических площадках.

В ближайшее время мы планируем обновить прайс-листы, приведя их адекватной рыночной стоимости, а также разработать новые рекламные продукты на основе внешних рекламных сетей, что позволит дополнительно увеличить охват целевой аудитории”.

Антон Терехов, CEO Shopolog.ru:

“Мы давно искали партнёра, который мог бы успешно развивать продажи наших возможностей. Для нас очень важно, что мы сохраняем полный контроль над редакцией сайта и групп. Передача продаж партнёру позволит нам сфокусироваться на развитии контента, специальных проектах и отношениях с клиентами.

Для нас очень важно, что вся редакционная составляющая остается у текущей команды. Для пользователей контент только улучшится, т.к. можно будет фокусироваться только на нём и на отношениях с нашими читателями.

Я искренне считаю команду Ефима Алдухова E-commerce Solutions одной из наиболее сильных на рынке в части обучения, консалтинга, организации мероприятий в области Omnichannel и e-commerce. Эта экспертиза великолепно дополняет текущую деятельность издания Shopolog.ru

Эксклюзивные права на продажу рекламы в издании Shopolog.ru и на наших ресурсах в социальных медиа – это только первый шаг нашего стратегического сотрудничества”.

Информационная справка:

Shopolog.ru - информационный проект, основанный в 2010 году, ставящий перед собой следующие задачи:

сбор самых актуальных новостей из мира электронной коммерции и ритейла;

подготовка методических материалов, позволяющих предпринимателям сделать первые шаги в E-commerce;

сбор актуальных каталогов retail -брендов, сервисов для электронной коммерции, предложений коммерческой недвижимости;

общение участников рынка между собой: обмен опытом, дискуссии, мнения.

Проект E-commerce Solutions создан в 2014 году на основе консалтинговой компании E-commerce Fitness, изначально как каталог всех решений и подрядчиков для электронной коммерции. Сейчас в рамках проекта, проводятся конференции, создаются исследования и учебники по электронной коммерции. Также оказываются услуги по поиску и подбору подрядчиков и аудиту текущих решений в интернет магазинах.

Ключевая задача проекта - сделать рынок услуг для разработки и работы интернет магазинов прозрачным как для клиентов, так и сервисов.

В 2016 году был создан проект CRM Solutions с аналогичными целями на рынке CRM решений, объединяя разные аспекты работы с клиентами: лояльность, сервисное обслуживание, рассылки и т.д.