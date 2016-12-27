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Slimbox: упаковка точно в размер товара

Компания Slimbox – технологичный стартап родом из Бельгии, ставящий перед собой весьма амбициозные цели и задачи. Во-первых, основатели хотят помочь магазинам и прочим предприятиям, которым часто приходится что-либо отправлять, снизить расходы на упаковку, во-вторых, их изобретение – вклад в дело защиты окружающей среды. Стартап уже получил инвестиции от ряда фондов, что подтверждает жизнеспособность и потенциал идеи. Если первая цель Slimbox созвучна с вашими собственными задачами, готовьте деньги, скоро у вас может появиться собственная машинка по производству упаковки.

Согласно признаниям основателей, до того, как переквалифицироваться в стартаперы они заведовали типографией. Поиск упаковки, которая требовалась для различной производимой компанией продукции был ежедневной головной болью. Задумавшись о приобретении машины, которая была бы способна делать упаковку любых требуемых размеров, типографы (отец и два сына) с удивлением обнаружили, что ничего подобного на рынке нет. И они решили такую машину изобрести.

Результатом стал аппарат Slimbox. Работает он чрезвычайно просто:

  1. вводите в приложение для смартфона размеры коробки, которая вам нужна;
  2. загружаете в машину гофрированный картон;
  3. получаете результат.

Приложение, как утверждают разработчики, интуитивно понятное. В нём есть библиотека типовых коробок и инструменты для экспериментирования с размерами и формами. Гофрированный картон – принципиальный выбор, так как он производится большей частью из переработанной бумаги, быстро разлагается и не наносит вреда окружающей среде.

Непосредственный результат, то есть коробка, по заверениям изобретателей Slimbox позволяет полностью исключить «транспортировку воздуха», что, само собой, даёт ещё и экономический результат: во-первых, машина, вероятно, позволит вам тратить меньше денег на упаковку, во-вторых, занимает она всего 4 кв. м., в-третьих, вам просто не надо более тратить время на поиск и закупку упаковки. Всё это приведено как преимущества на странице ROI (return on investment).

О стоимости Slimbox сегодня можно только догадываться; разработчики предлагают оформить предзаказ, не более того. Первая поставка ожидается в сентябре 2017 года.

Как считаете, полезное для ритейла изобретение? И сколько вы готовы были бы заплатить за такую машину?

Автор: Vyacheslav Vityuk
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