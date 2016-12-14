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Суд отказал Сбербанку в наложении ареста на 1 млрд рублей на счетах «Юлмарта»

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ВТБ24
ВТБ24
Финансовые организации

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал Сбербанку в наложении ареста на 1 млрд рублей на счетах структур онлайн-ритейлера «Юлмарт» — компаний НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания», ООО «Юлмарт девелопмент», сообщает «Коммерсантъ».

Ранее представитель Сбербанка заявлял о нарушении «Юлмартом» условий кредитного соглашения, однако не уточнил деталей. Дефолта по кредиту Сбербанка у «Юлмарта» не было, ритейлер платил по нему вовремя, утверждает представитель компании. В залоге у банка находится товарный запас НАО «Юлмарт»: компьютеры, парфюмерия, автозапчасти, детские товары и другое.

Согласно решению арбитража Сбербанк до 30 декабря должен представить доказательства соблюдения претензионного порядка. Заявление об обеспечении иска не может быть рассмотрено до принятия искового заявления к производству, говорится в определении.

Тем временем структуры Сбербанка наращивают исковые претензии к "Юлмарту". ООО "Сбербанк Факторинг" подало иск в суд к НАО "Юлмарт" на сумму в 435 млн рублей и планирует подать еще один до 15 декабря на сумму в 1,5 млрд рублей.

Основными кредиторами группы, помимо Сбербанка, являются ВТБ, «Уралсиб» и Кредит-Европа-банк, общая сумма кредитных обязательств составляет менее 3 млрд рублей.

 

Компании и сервисы: ВТБ24, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, Сбербанк России, УРАЛСИБ, Юлмарт
Автор: Анна
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