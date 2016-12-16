+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Суд отложил наблюдение за «Юлмартом»

Смотрите в каталоге
Юлмарт
Юлмарт
Компьютеры, комплектующие

15 декабря, состоялось заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященное рассмотрению искового заявления Олега Морозова о признании несостоятельности НАО «Юлмарт». В результате слушания суд отложил рассмотрения дела до 19 января 2017 года.

Основной причиной такого решения стали активные переговоры сторон по урегулированию ситуации в досудебном порядке через досрочное погашение кредитных обязательств. Инициатором выступил председатель совета директоров компании «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, который неоднократно заявлял о готовности инвестировать личные средства для исполнения обязательств перед кредиторами Группы компаний «Юлмарт».

По словам Костыгина, основная цель мажоритарных акционеров в текущей ситуации - финансовое оздоровление и дальнейшее развитие компании и ее проектов.

Напомним, Олег Морозов подал иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 ноября 2016 года. Обращение в суд стало реакцией кредитора на развивающийся конфликт акционеров ГК «Юлмарт».

Компании и сервисы: Юлмарт
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 декабря / Комментарии
Shopolog.ru и E-commerce Solutions объединяются

Shopolog.ru и E-commerce Solutions объединяются

Shopolog.ru и E-commerce Solutions объединяются, создавая нового лидера по рекламным возможностям для агентств и сервисных компаний, работающих с интернет магазинами.

далее →

20 декабря / Комментарии
Бывший глава «Яндекс.Маркет» Павел Алёшин займётся развитием ecommerce-направления в «220 вольт»

Бывший глава «Яндекс.Маркет» Павел Алёшин займётся развитием ecommerce-направления в «220 вольт»

Бывший генеральный директор платформы «Яндекс.Маркет» Павел Алёшин вошёл в совет директоров ритейлера «220 вольт».

далее →

19 декабря / Комментарии
Андрей Кленин: Викимарт жив

Андрей Кленин: Викимарт жив

Генеральный директор интернет-гипермаркета Wikimart Андрей Кленин опроверг заявления сооснователя компании Максима Фалдина о скором закрытии проекта.

далее →

15 декабря / Комментарии
Максим Фалдин: «Викимарт умер»

Максим Фалдин: «Викимарт умер»

Максим Фалдин, основатель интернет-маркетплейса Wikimart на своей странице в Facedook сообщил, что "Викимарт умер" и попрощался с сотрудниками компании.

далее →

14 декабря / Комментарии
Суд отказал Сбербанку в наложении ареста на 1 млрд рублей на счетах «Юлмарта»

Суд отказал Сбербанку в наложении ареста на 1 млрд рублей на счетах «Юлмарта»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал Сбербанку в наложении ареста на 1 млрд рублей на счетах структур онлайн-ритейлера «Юлмарт» — компаний НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания», ООО «Юлмарт девелопмент».

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!