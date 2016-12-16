Суд отложил наблюдение за «Юлмартом»

15 декабря, состоялось заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященное рассмотрению искового заявления Олега Морозова о признании несостоятельности НАО «Юлмарт». В результате слушания суд отложил рассмотрения дела до 19 января 2017 года.

Основной причиной такого решения стали активные переговоры сторон по урегулированию ситуации в досудебном порядке через досрочное погашение кредитных обязательств. Инициатором выступил председатель совета директоров компании «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, который неоднократно заявлял о готовности инвестировать личные средства для исполнения обязательств перед кредиторами Группы компаний «Юлмарт».

По словам Костыгина, основная цель мажоритарных акционеров в текущей ситуации - финансовое оздоровление и дальнейшее развитие компании и ее проектов.

Напомним, Олег Морозов подал иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 ноября 2016 года. Обращение в суд стало реакцией кредитора на развивающийся конфликт акционеров ГК «Юлмарт».