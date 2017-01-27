Суточный оборот участников акции “Киберпонедельник” составит 2,3 млрд. руб

В пресс-центре ТАСС состоялась презентация шестой всероссийской онлайн-распродажи “Киберпонедельник”, которая пройдет 30 января 2017 г. на сайте www.c-monday.com.

В этом году акция впервые проходит при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор онлайн-акции - интернет-агентство Expert Town.

Спикерами пресс-конференции стали: Довладбегян Леонид, генеральный директор интернет-агентства Expert Town - организатора акции "Киберпонедельник", Кургузов Иван, руководитель кластера РАЭК “Электронная коммерция”, Плуготаренко Сергей директор РАЭК, Гребенников Сергей, директор РОЦИТ.

В ходе пресс-конференции был представлен аналитический отчет по результатам онлайн-распродаж “Киберпонедельник” в России 2013-2016, а также прогнозы итогов мероприятия 30 января и дальнейшего развития рынка онлайн-распродаж в России. Организаторы мероприятия также рассказали о технической стороне организация масштабной онлайн-распродажи, в т.ч. о контроле скидок, а также о выходе на международный рынок.

Леонид Довладбегян представил проект и рассказал о том, что из себя представляет акция “Киберпонедельник”, провел краткий экскурс в историю мероприятия, а также упомянул о ключевых моментах акции 2017.

“Киберпонедельник как ежегодное событие зародился в США. Этот день распродаж приходит к нам после Black Friday и ориентирован на людей, которые не успели что-либо приобрести в ту самую пятницу распродаж, или не могут остановиться делать покупки. Аналитик заметили, что именно в Киберпонедельник ежегодно фиксируется наибольшее количество покупок, совершенных онлайн. Первый российский Киберпонедельник состоялся в 2013 году, тогда в нем приняли участие всего 6 интернет-магазинов. Сегодня в Киберпонедельнике и других онлайн-акциях принимают участие сотни компаний, в т.ч. те, у которых нет прямых онлайн-продаж. Отмечу, что принять участие в “Киберпонедельнике” может любая компания, аудитория которой присутствует в интернете”, - рассказал Леонид Довладбегян.

Говоря об акции этого года, Леонид обозначил прогнозы и ожидания организаторов акции:

“В 2017 году мы ожидаем более 200 участников и более 15 000 акционных предложений. Кроме того, в этом году мы заручились поддержкой крупнейших отраслевых организаций - РАЭК и РОЦИТ. Также мы сотрудничаем с “Одноклассниками” - пользователи социальной сети получат возможность приобрести товары со скидкой до старта акции. Кроме того, мы перешли на новый домен c-monday.com - это говорит о том, что проект становится международным, к нашей акции уже подклчились иностранные компании, в том числе -- e-bay”.

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК обозначил, что для Ассоциации важно поддерживать подобные акции, ведь подобные мероприятия нацелены на поддержку российского интернет-бизнеса. Кроме того, Сергей отметил, что при РАЭК уже давно функционирует Кластер по электронной коммерции, представляющий интересы данного сегмента отечественного ИТ-бизнеса. Директор РАЭК также упомянул исследования “Экономика Рунета”, проводимого РАЭК на ежегодной основе. В исследовании традиционно измеряются показатели ии главных достижения в области электронной коммерции. Аналитиками РАЭК был сделан вывод, что данный сегмент интернет-экономики, являясь одним из старейших, продолжает свой рост.

“Мы считаем, что привлечение всех слоев населения к участию в подобных акциям, позитивно отражается на развитии Рунета и способствует росту интернет-экономики России”, - отметил глава РАЭК.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко объявил о том, что ключевые мероприятия, проводимые под эгидой РАЭК, также принимают участие в “Киберпонедельнике” - http://cybermonday.runet-id.com. В частности, стоимость участия в главном весеннем мероприятии Рунета (РИФ+КИБ 2017) при оплате 30 января составит 3 000 рублей (стандартная стоимость участия - 9 000 рублей).

Иван Кургузов, руководитель Кластера РАЭК Электронная коммерция привел аналитические данные: “Данные поисковых запросов в Яндексе ярко демонстрирует, что год от года уровень заинтересованности пользователей в Киберпонедельнике растет. Говоря о компаниях, принимающих участие в Киберпонедельнике, то ежегодно аналитики замечают прирост прибыли компаний в день акции в 2-3 раза. Суточный оборот крупных интернет-магазинов в Киберпонедельник составит около 1,4 млрд., у средних и небольших - 875 млн, что суммарно составит 2,3 млрд. руб”.

Сергей Гребенников, директор РОЦИТ объявил о том, что РОЦИТ будет осуществлять особый контроль за честными скидками, а Горячая Линия Рунета перейдет на особый режим работы.

"РОЦИТ развивает культуру потребления в интернете в первую очередь за счет обучения пользователей полезным навыкам работы в Сети, распространяя информационные материалы, которые в простом и удобном формате объясняют пользователям, как вести свою деятельность в интернете безопасно. Мы поделимся с участниками акции "Киберпонедельник" актуальной информацией о том, как не столкнуться с мошенниками и как правильно выбрать интернет-магазин, покупка в котором доставит только удовольствие. Многие граждане не знают, что у добросовестного интернет-магазина есть специфические атрибуты, по которым легко определить уровень открытости и лояльности магазина к покупателям", - подчеркнул директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Сергей также отметил, что РОЦИТ планирует предоставить организаторам Киберпонедельника подробный отчет о работе онлайн магазинов в день проведения акции. По мнению РОЦИТ, это поспособствует исключению недобросовестных компаний из числа участников онлайн-распродаж и подобных акций.

Во всероссийской распродаже на сайте www.c-monday.com примут участие более 200 компаний, в т.ч. крупнейшие российские и зарубежные интернет-магазины, онлайн-сервисы, а также компании, предоставляющие услуги офлайн.

Январский “Киберпонедельник” станет уже шестым по счету. Организаторы отмечают, что интерес к масштабным онлайн-распродажам постоянно растет как со стороны бизнеса, так и со стороны покупателей.