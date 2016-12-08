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Право и налоги RSS

Украина снизит стоимость беспошлинных посылок до 22-50 евро

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров поддержал инициативу Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) понизить стоимость беспошлинных посылок из-за рубежа до 22-50 евро. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас граждане Украины, заказывая товары в зарубежных интернет-магазинах, не должны платить пошлину с посылок стоимостью до 150 евро. Также можно лично ввозить товары на сумму до 500 евро. В эту сумму хорошо вписываются, к примеру, многие товары из категории мелкой бытовой электроники.

Глава налоговой поддержал начинание АПИТУ. «Будет ли это 22 евро или, например, 40-50 евро – это уже больше решать и рассчитывать Минфину», — заметил он.

Насиров также отметил, что из-за нормы о 500 евро практически вся мелкая электроника в Украине поступает напрямую потребителю без уплаты налогов. Также есть случаи, когда одни и те же граждане ежедневно перевозят через границу товары на эту сумму. Он заявил, что ведомство предлагает как минимум ограничить количество раз пересечения границы с товаром в этом случае.

В парламенте уже зарегистрирован законопроект №3470, в котором предлагается снизить эту сумму с 500 до 300 евро.

Сразу несколько представителей украинского e-соммегсе заявили о том, что не поддерживают инициативу АПИТУ. Среди них "Розетка", Unitrade Group и другие. По их мнению, возможное нововведение – в интересах небольшой кучки дистрибьюторов с целью монополизировать рынок.

"К чему приводят такие барьеры? К платежам в бюджет? К росту конкуренции и экономики? Никогда. Они выращивают контрабанду и позволяют протянуть хитрым поставщикам еще немного", - считает глава интернет-магазина "Розетка" Владислав Чечеткин.

По его словам, поставщики выставляют для таможни среднюю цену смартфонов Мейзу менее 90 долларов. Средняя же цена продажи – 200. "Если введут 22 евро, что изменится? Могу поспорить, что средняя цена для таможни не вырастет, а вот продажная – увеличится. Это только один пример. Но их тысячи и тысячи", - говорит глава "Розетки".

Автор: Анна
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