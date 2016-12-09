Украинская АПИТУ отозвала свою инициативу по снижению цены беспошлинных посылок до 22 евро

Украинская ассоциация АПИТУ заявила о том, что будет пересматривать идею ограничения цены беспошлинных посылок. Ассоциация предлагала Минфину снизить эту цену с 150 евро до 22. Если бы эта идея нашла воплощение в законе, украинским покупателям пришлось бы растаможивать каждую покупку с Asos или eBay, превышающую 22 евро с доставкой. Множество товаров из категории гаджетов, одежды или обуви попадает под лимит в 150 евро, чего не скажешь о 22 евро.

На сайте АПИТУ размещено заявление правления, о том, что оно «приняло решение просить Министерство финансов Украины приостановить законопроект о снижении лимита на беспошлинный ввоз товаров в посылках, в связи с необходимостью пересмотра его в целом».

В ассоциации отметили, что ситуация с электронной торговлей в Украине «выглядит крайне странно», поскольку любой иностранный интернет-магазин, продавая в Украину товар стоимостью до 150 евро, свободен от акцизов, пошлин и налогов. А отечественным магазинам, прежде чем начать продавать товар, нужно оплатить затраты на сертификацию и налоги, включая НДС.

В социальных сетях инициативу АПИТУ встретили крайне негативно: составляли списки ритейла и брендов-членов АПИТУ, которые поддержали идею, обещали бойкотировать их товары. В ответ представители АПИТУ не стесняясь в выражениях крыли их матом.