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"Уралсиб" намерен обратиться в суд о признании «Юлмарт» банкротом

«"Уралсиб" намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент", ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания" и ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания»,— говорится в сообщении кредитной организации.

Сумма долга «Юлмарта» перед «Уралсибом» на сегодняшний день превышает 765 млн руб. Переговоры о реструктуризации обязательств ритейлера провалились, что и вызвало решение обратиться в суд. Компания также имеет задолженность перед Сбербанком, который требует взыскать 1 млрд руб. по кредитному договору. Банк также подал на ритейлера в суд, заседание по иску состоится 25 января.

27 декабря состоялось заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвящённое рассмотрению искового заявления ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП) в рамках дела о признании несостоятельности компании ООО «Юлмарт РСК», входящей в группу компаний «Юлмарт». По итогам слушания суд посчитал требование БЭП о введении процедуры наблюдения обоснованным и включил в реестр требований кредиторов задолженность перед БЭП в размере 50 миллионов рублей.

Ранее суд отложил на 19 января 2017 года заседание по делу о банкротстве НАО «Юлмарт», инициированному предпринимателем Олегом Морозовым. Иск Сбербанка России о взыскании 1,007 миллиарда рублей с четырех структур онлайн-ритейлера ulmart.ru отправлен на доработку.

Автор: Анна
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