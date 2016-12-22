«Утконос» запускает сеть продуктоматов
Интернет-гипермаркет «Утконос» предлагает новый удобный способ покупки продуктов – получение заказов в Продуктомате. Сейчас по Москве установлено 17 терминалов, в планах на 2017 год покрытие Москвы и МО.
Руководствуясь принципом «близость к клиенту» и понимая высокий дефицит ресурса времени жителей мегаполиса, «Утконос» предлагает москвичам и жителям Подмосковья инновационный формат покупки продуктов питания и сопутствующих товаров – заказ в Продуктомат. Этот формат food-шоппинга очень востребован в Великобритании и Франции. Теперь он доступен и в России!
В Продуктомате реализована выдача доставленных товаров после оплаты, а также выдача предоплаченных заказов, кроме того, вернуть заказ можно также через терминал.
Сейчас по Москве установлено 17 Продуктоматов, в планах на 2017 год покрытие Москвы и МО.
Продуктоматы актуальны для людей, которые много работают и задерживаются в офисах допоздна – им не нужно заезжать в магазин и тратить на это время, можно просто забрать покупки из терминала на выходе из бизнес-центра и сразу поехать домой. Это люди, которые предпочитают тратить время на себя больше, а на бытовые вопросы меньше. Такое новшество оценят жители домов и коттеджных поселков, на территории которых установлен Продуктомат, и которые не довольствуются узким ассортиментом магазинов у дома, они выбирают товары из огромного ассортимента гипермаркета Utkonos.ru.
«Мы стремимся идти в ногу со временем и предлагаем нашим клиентам европейский сервис. Совершая заказ в Продуктомат, клиенты получают товары, которые можно оплатить на сайте Utkonos.ru или банковской картой в терминале, получая при этом дополнительные баллы программы лояльности «Уткобонус», – прокомментировал Николай Щербань, генеральный директор «Утконос». – Мы уверены, что новый для России формат покупки продуктов придется по душе жителям мегаполиса. Гипермаркет Utkonos.ru живет в ритме большого города и отвечает всем его требованиям. Приятные бонусы для тех, кто пользуется Продуктоматом – всегда бесплатная доставка, отсутствие минимальной суммы заказа».