В 2017 году количество отделений Boxberry увеличится в два раза

По итогам текущего года Boxberry существенно нарастила объемы бизнеса и запустила новые услуги. Сеть отделений службы доставки в 2016 году выросла более чем вдвое – до 1085 пунктов, этот же темп прироста отделений компания собирается сохранить и в 2017-м.

На середину декабря количество отделений Boxberry составило 1085, география присутствия насчитывает 333 города, тогда как ровно год назад работало 453 отделения в 214 городах.

На 50% увеличилось количество отправлений по России в 2016 году по сравнению с 2015-м, сроки доставки в 35 городов сокращены на один день. Лидерами по числу посылок остаются Москва, Санкт-Петербург, а также города-миллионники. По данным компании, в российских интернет-магазинах получатели в 2016 году чаще всего покупали детские товары, одежду и обувь, косметику и парфюмерию.

Количество международных отправлений увеличилось за 2016 год на 80% по сравнению с 2015-м. По данным компании, наибольший объем импорта идет в Россию из США и Китая. В основном за рубежом заказывают косметику, витамины, запчасти, товары для спорта и здоровья, одежду и обувь. А с апреля 2016 года Boxberry начала осуществлять доставку товаров из иностранных интернет-магазинов в Украину и Казахстан.

Напомним, что в ноябре подписано соглашение о покупке 75% компании «Аксиомус», что позволит усилить направление курьерской доставки. В октябре Boxberry запустила уникальную услугу безопасной доставки для физлиц, в рамках которой компания берет на себя безопасный платеж, доставку, а также организацию возврата товара и денег в случае отказа от покупки. В июле центральный сортировочный узел (ЦСУ) Boxberry переехал в новое помещение площадью 3,8 тыс. кв.м. Склад работает круглосуточно, что позволяет обрабатывать до 30 тыс. отправлений в сутки. В пиковый сезон нагрузка возрастает почти на 35%. В планах компании – к осени 2017 года увеличить пропускную способность склада до 80 тыс. заказов в сутки. Также в мае запущена услуга доставки бизнес-почты, в настоящее время она доступна в 20 городах.