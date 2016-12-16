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В «Матч! Клуб» появился «Маркет» спортивной атрибутики

В мобильном приложении «Матч! Клуб» открылся раздел «Маркет», в котором продаётся спортивных товаров и сувенирной продукции. Первым свою атрибутику предложил футбольный клуб «Зенит», сообщается на сайте телеканала «Матч ТВ».

Пользователи могут приобрести в приложении весь ассортимент официального фирменного интернет-магазина «Зенит» — форму, бутсы, атрибутику, сувениры и другие товары.

 

В «Матч! Клуб» можно заказать нанесение любого имени на оригинальные футболки «Зенита» методом термопечати. Пользователям, установившим приложение, выдается промокод на скидку в 5% в «Маркете».

«Среди зрителей "Матч ТВ" все больше молодежи. Наша задача удержать этих лояльных зрителей, заинтересовать молодежную аудиторию, говорить с ними на одном языке. И такие нововведения в популярных мобильных платформах направлены как раз на решение этой задачи», — сказала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.

По словам представителей канала, контракт с «Зенитом» будет эксклюзивным на ближайшие полгода. Если проект будет удачным, то «Матч ТВ» планирует расширять список партнеров, добавили в компании.

Автор: Анна
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