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Право и налоги RSS

В суд поступил новый иск о банкротстве подразделения "Юлмарта"

«Консультационная группа «Санация» 9 января подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о банкротстве к ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», входящей в ГК «Юлмарт», следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Заявитель работает в области права, генеральным директором компании является Дмитрий Космачев. Сейчас в суде рассматриваются несколько исков кредиторов о банкротстве к другим компаниям холдинга «Юлмарт». Арбитраж одобрил просьбу ответчика отложить рассмотрение исковых заявлений частного кредитора Олега Морозова к НАО «Юлмарт» (отложено до 19 января 2017 года) и БЭП к ООО «Юлмарт Девелопмент» (отложено до 6 февраля 2017 года). Это связано с тем, что ответчики хотят договариться с кредиторами во внесудебном порядке.

27 декабря Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения на ООО «Юлмарт РСК» в рамках дела о признании его несостоятельности по иску ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП). Суд посчитал требование БЭП о введении процедуры наблюдения обоснованным и включил в реестр требований кредиторов задолженность перед БЭП в размере 50 млн рублей.

Автор: Анна
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