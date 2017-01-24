В YouTube будет больше данных для таргетинга

YouTube сообщил, что рекламодатели теперь смогут использовать данные аккаунтов Google для таргетинга. Также представители сервиса рассказали, что сейчас более 50% просмотров видео совершается с мобильных устройств.

Еще одним нововведением стало расширение способов использования Customer Match на YouTube. Теперь рекламодатели смогут нацелить показ рекламы на тех пользователей, которые подписались на рассылку об акциях и скидках в их магазинах.

Помимо всего вышеперечисленного, теперь, в случае если пользователь отключит показ рекламы от конкретного рекламодателя в поиске Google, то он также не будет видеть её на YouTube. Нововведение вступит в силу в ближайшие несколько недель.

«С помощью нового решения рекламодатели получат доступ к более подробной статистике по YouTube-кампаниям по всем устройствам. В результате они смогут лучше видеть влияние рекламы на самых ценных клиентов. К примеру, автопроизводитель сможет понять, как реклама в YouTube, показываемая на различных устройствах, влияет на конкретную аудиторию», — отмечают в Google.

Также стало известно, что в этом году использование cookies и отслеживающих пикселей на YouTube будет ограничено. Система аналитики будет больше полагаться на ID авторизированных пользователей и мобильные идентификаторы. А в ближайшее время Google начнет работать над новым облачным решением для измерения эффективности рекламы в YouTube.