«ВКонтакте» запустил аналог Авито

«ВКонтакте» анонсировала собственный сервис для создания объявлений. Раньше подобная функция была доступна только сообществам, однако теперь продавать товары могут и обычные пользователи.

Просмотреть свои объявления, а также найти необходимый предмет или услугу можно в новом разделе «Товары» в левом меню сайта. В компании отметили, что публикация объявлений бесплатна для пользователей. Пока что раздел работает только в настольной версии, однако в ближайшие месяцы разработчики обещают добавить поддержку в мобильную версию, а также приложения для iOS и Android.

«В разделе «Товары» пользователю в первую очередь отображаются объявления его друзей и друзей друзей. Кроме того, доступен поиск по объявлениям всех пользователей и сообществ «ВКонтакте». Покупатель может искать по наименованию и описанию товара, уточнять категорию, цену и регион», — сообщают представители соцсети.

Оплатить товары можно не только наличными, но и при помощи внутренних денежных переводов.

Раздел «Товары ВКонтакте» появился в сентябре 2015 года. Инструмент позволяет сообществам соцсети создавать товарные витрины. С момента запуска сервиса 1,3 млн сообществ добавили 30 млн товаров. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 16 млн человек.