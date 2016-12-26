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«ВКонтакте» запускает геолокационную рекламу

Рекламные объявления «ВКонтакте» стало возможным таргетировать на определенные точки на карте и адреса, в частности, на торговые центры и офисы, кинотеатры и рестораны, университеты и парки. Как сообщает пресс-служба соцсети, для одного объявления рекламодатель может указать до 100 произвольных геолокационных точек на карте и радиус в метрах, чтобы ограничить области показа рекламы. Радиус заданной области может варьироваться от 500 метров до 100 километров.

Объявления с геолокационным таргетингом отображаются в полной и мобильной версиях сайта, а также в мобильных приложениях «ВКонтакте». Настройка геолокационной рекламы также доступна по API.

По словам директора по развитию «ВКонтакте» Александра Круглова, благодаря новинке рекламодатели смогут контролировать частоту показа и время контакта с рекламным объявлением, а также менять рекламные объявления так часто, как им это необходимо. «Новые возможности таргетинга помогут малому и среднему бизнесу привлекать потенциальных клиентов, находящихся в непосредственной близости от точек продаж», - добавил он.

Недавно гиперлокальный таргетинг появился в Яндекс.Директе. Теперь рекламу в этой рекламной системе можно таргетировать не только по конкретным странам и городам, но и по точным местоположениям малого радиуса — от пятисот метров и больше.

Автор: Анна
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