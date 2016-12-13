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Владельцы "Техносилы" купили "Эльдорадо"

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Эльдорадо
Эльдорадо
Бытовая техника

Инвесторы, связанные с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых, купили 100% ритейлера бытовой техники и электроники «Эльдорадо» у чешских фондов PPF и Emma Capital. Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку. Об этом пишут «Ведомости».

По оценкам издания, стоимость бизнеса «Эльдорадо» с учётом долга могла составить 26 млрд рублей. Близкие к сделке источники знают, что «Сафмар» планирует интеграцию обеих сетей, но до конца сценарий слияния ещё не выбран. «Вероятно, в случае сохранения брендов это будут просто две разные витрины с единой инфраструктурой. Логично было бы проводить объединение на базе более крупного игрока», — рассказывает источник «Ведомостей».

Объединение закупок, логистики и инфраструктуры позволит устранить дублирующие функции и повысить EBITDA не менее чем на 1 п. п., считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Закрытие любого из брендов и объединение интернет-магазинов в течение 2017 года может негативно повлиять на продажи, добавляет он. Представитель «Самфара» рассказал, что компания рассматривает сделку прежде всего как диверсификацию существующего бизнеса: «Это даст синергию с логистическим направлением группы и бизнесом в сфере недвижимости».

Компании и сервисы: Эльдорадо, Техносила
Автор: Анна
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