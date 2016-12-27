Введена процедура наблюдения в отношении ООО “Юлмарт РСК

Сегодня состоялось заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвящённое рассмотрению искового заявления ООО «Балтийская электронная площадка» (БЭП) в рамках дела о признании несостоятельности компании ООО «Юлмарт РСК», входящей в группу компаний «Юлмарт». По итогам слушания суд посчитал требование БЭП о введении процедуры наблюдения обоснованным и включил в реестр требований кредиторов задолженность перед БЭП в размере 50 миллионов рублей.

Это третье по порядку судебное разбирательство о несостоятельности, возбуждённое в отношении различных компаний, входящих в ГК «Юлмарт», и инициированное её кредиторами. В других судебных разбирательствах Арбитражный суд СПб и ЛО одобрил просьбу ответчика отложить рассмотрение исковых заявлений частного кредитора Олега Морозова к непубличному акционерному обществу «Юлмарт» и ООО «Балтийская электронная площадка» к ООО «Юлмарт Девелопмент». Причиной таких решений стало активное желание ответчиков договариваться с кредиторами во внесудебном порядке, подкреплённое наличием у обеих компаний активов.