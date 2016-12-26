Выручка сети «Магнит» превысила триллион рублей, но темпы роста снизились

Выручка сети «Магнит» по итогам 2016 года составила 1,069 трлн рублей, пишет РБК, что на 12,8% выше аналогичного показателя 2015 года.

При этом в 2016 году рост выручки компании оказался минимальным за последние 11 лет: в 2015 году он составил 24,3%. 10 января 2017 года акции «Магнита» подешевели на Московской бирже на 3,42%, до 10 445 рублей за бумагу.

Основной конкурент «Магнита» X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», тоже может достичь выручки за 2016 год в 1 трлн рублей.

Основной конкурент ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») тоже может достичь выручки более 1 трлн руб., если прогноз его руководства по росту продаж в 2016 году окажется верным. В 2015 году выручка X5 составила 808,8 млрд рублей, а рост в 2016 году может составить 27-28%, заявлял в декабре 2016 года гендиректор компании Игорь Шехтерман.

На конец декабря 2016 года у компании «Магнит» было 14 059 магазинов. Из них 10 521 в формате «магазин у дома», 237 гипермаркетов, 194 супермаркета «Магнит Семейный» и 3 107 магазинов дрогери.