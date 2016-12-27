Wikimart закрывает офисы и задерживает выплаты зарплаты

Сотрудники онлайн-ритейлера Wikimart пожаловались на внезапное закрытие офисов компании и задержку зарплат. Сейчас рабочие места опечатаны, у компании остался только один офис из трех — в Москве.

О закрытии офисов Wikimart в Чебоксарах и Новосибирске сообщают vc.ru и roem.ru. По данным изданий, в чебоксарском офисе, где работало около 50 человек, многим не выплатили бонусную часть зарплаты за октябрь и задерживают вознаграждение за ноябрь-декабрь.

«22 декабря помещение опечатали, зарплаты нет с октября, в офисе последнюю неделю не было ни интернета, ни доступа к рабочим базам данных, ни руководства. На письма никто не отвечает, справки никакие никто не предоставляет, только принимают заявление на увольнение от отчаявшихся, но даже им зарплату не выдают. Более того, всех лишили премии за ноябрь», — рассказала vc.ru cотрудница колл-центра Wikimart в Чебоксарах.

«Многим сотрудникам не заплатили еще аж за октябрь месяц. Платили тем, кто обращался в ГИТ. Сейчас, после неофициального объявления о банкротстве, многих увольняют по собственному, аргументируя тем, что зарплат не будет. Тех же, кто отказался от увольнения, на работу не вызывают и говорят ждать процедуры сокращения, которая начнется только в феврале. Офис в Чебоксарах на данный момент не функционирует, телефония не работает,за аренду не уплачено», — говорит один из собеседников «Роем!».

О закрытии офиса рассказали и сотрудники в Новосибирске. По словам работника компании, им не выплатили зарплату за октябрь, и кто-то забрал вместо нее технику. Руководство Wikimart пока не прокомментировали ситуацию. Менеджеры чебоксарского отделения разослали письмо сотрудникам, в котором просят не наводить панику и отправить справки по всем запросам, когда заработают базы данных — сейчас компания испытывает технические проблемы с доступом к корпоративным ресурсам.

В середине декабря основатель Wikimart Максим Фалдин разместил на своей странице в Facebook письмо к сотрудникам, в котором заявил, что компания фактически прекратила существование, все ее активы были разворованы, а в феврале юрлицо будет признано банкротом. Гендиректор ритейлера Андрей Кленин в ответ назвал заявление Фалдина пиаром.