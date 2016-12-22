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Яндекс.Директ вводит новый статус для групп объявлений с очень низким трафиком

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Яндекс.Директ
Яндекс.Директ
Контекст (управление и аналитика)

Команда Яндекс.Директа сообщила, что на следующей неделе группы объявлений с очень низким трафиком автоматически перейдут в новый статус «Мало показов». Группы с таким статусом приостанавливаются и не участвуют в аукционе на поиске и в сетях.

Статус «Мало показов» присваивается на основе свежей статистики запросов, пользовательских настроек и уже накопленных данных о показах и кликах по группе объявлений. Статус означает, что при текущих настройках группа показывается крайне редко или не показывается вообще. То есть формально активная реклама в реальности не отвечает интересам пользователей. Ее размещение временно блокируется, чтобы вы обратили внимание на слабые группы объявлений и могли провести ревизию настроек.

В интерфейсе появятся советы, как поменять настройки, чтобы группа вновь стала активной. При этом вносить изменения не обязательно — Яндекс.Директ сам вернет группу к показам, если пользователи начнут чаще искать хотя бы одно из ключевых слов в ней.

Для групп в статусе «Мало показов» не собирается статистика за 28 дней, но все важные накопленные данные об эффективности фраз будут доступны в Мастере отчетов.

Что делать после запуска…

  •  с редкими тематиками? Статус присваивается не отдельным ключевым словам, а группе объявлений. Это значит, что при правильной структуре аккаунта вы можете отработать даже крайне низкочастотные запросы — если собрать в группе несколько фраз, у которых по отдельности один-два показа в месяц, вместе они наберут достаточную статистику, чтобы оставаться активными. Для каждой ключевой фразы возможно задать отдельную посадочную страницу. Пользователей, пришедших по одному объявлению, но по разным ключевым фразам, можно переадресовывать на разные страницы сайта с помощью параметров URL {param1} и {param2}.
  • с перекрестной минусовкой запросов? Если какая-то из ваших групп уйдет в статус «Мало показов», минус-слова придется поправить. Запуск нового статуса — повод для аудита кампании. Вы сможете посмотреть на группы, которые де факто не получают трафик, единожды собрать полезные фразы из них под один или несколько шаблонов, а ненужные отключить, чтобы система не возвращала их к показам. Для более эффективной и стабильной работы рекламы мы рекомендуем оставлять в группе 5-6 схожих по тематике ключевых фраз и несколькой вариантов объявлений (для разных экранов, площадок и просто для ротации). По следам запуска мы добавим новые фильтры и инструменты для массового редактирования групп, а в API Директа такие операции уже доступны. 
  •  с фразами, которые пока не ищут, но могут начать? В этом случае вы можете ничего не менять в настройках и подождать роста интереса со стороны пользователей. Директ сам проверит статистику и автоматически вернет группу к активным показам, если хотя бы по одной фразе в ней увеличится количество запросов. Совет уместен для новых брендовых запросов и просто редких ключевых фраз, в эффективности которых вы пока не уверены.

В день запуска нового статуса все рекламодатели будут еще раз оповещены об этом коротким анонсом, а команда Директа будет рада ответить на все появившиеся в связи с этим вопросы.

Компании и сервисы: Яндекс.Директ
Автор: Анна
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