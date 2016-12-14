+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Касса поможет интернет-магазинам выставлять счета через CRM

Смотрите в каталоге
Яндекс.Касса
Яндекс.Касса
Агрегаторы и платежные шлюзы

Яндекс.Касса стала оператором платежей в retailCRM — системе автоматизации интернет-магазина, к которой подключены больше 2,5 тысяч онлайн-площадок. Теперь они смогут выставлять клиентам счета по смс, электронной почте или в мессенджере и принимать онлайн-оплату популярными способами.

Новая возможность подойдёт как интернет-магазинам, так и компаниям, не имеющим своего сайта: Яндекс.Касса позволяет выставить счёт через retailCRM в виде смс или ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом — например, в чате, мессенджере или по электронной почте. Счёт по смс пользователь сможет оплатить через мобильный банк Сбербанка, а по ссылке — из электронного кошелька, с банковской карты, с помощью интернет-банкинга, с мобильного номера или наличными через любую из 250 тысяч точек приёма платежей в России и других странах СНГ.

«Возможность продавать товары с частичной или полной предоплатой важна для любого интернет-магазина: повышается число оплаченных заказов, сокращается кассовый разрыв, — говорит Дмитрий Бороздин, генеральный директор retailCRM. — Выставление счетов онлайн — настоящая находка для интернет-магазинов, торгующих товарами импульсного спроса, компаний, не имеющих своего сайта, а также фирм, в бизнесе которых львиную долю занимают телефонные продажи».

Чтобы выставлять счета через retailCRM, интеграция с Яндекс.Кассой не требуется — интернет-магазину достаточно подписать с нею договор.

Функция выставления счетов появилась в Яндекс.Кассе в 2015 году. Сегодня её используют больше 2000 компаний. За последние полгода число отправленных счетов выросло в 2,5 раза. Средний платёж по ним — 7500 рублей. Чаще всего счета выставляют интернет-магазины физических товаров, компании, оказывающие разные услуги, а также дистрибуторы компьютерных программ и контента. 

Компании и сервисы: Яндекс.Касса, retailCRM
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

29 ноября / Комментарии
PayU посчитал оборот и платежи интернет-магазинов в Черную Пятницу

PayU посчитал оборот и платежи интернет-магазинов в Черную Пятницу

Аналитики платежного сервиса PayU посчитали результаты по распродаже Черная Пятница 2016. Согласно исследованию, обороты интернет-магазинов, которые принимали платежи через сервис PayU, выросли на 115% по сравнению с обычными днями. Рост по сравнению с Черной Пятницей 2015 года составил 35%.

далее →

18 ноября / Комментарии
В АКИТ озадачились стоимостью эквайринга при оплате покупок

В АКИТ озадачились стоимостью эквайринга при оплате покупок

Онлайн-ретейлеры обратились в Минпромторг с просьбой снизить стоимость эквайринга при оплате покупок в Интернете. В письме, подписанном исполнительным директором организации Артемом Соколовым, говорится, что сегодня стоимость услуги по оплате покупки пластиковой картой (эквайринга) колеблется в зависимости от типа торговли — для стационарных и онлайн-магазинов они отличны.

далее →

15 ноября / Комментарии
Как пользователи Яндекс.Денег платят бесконтактно в России и за границей

Как пользователи Яндекс.Денег платят бесконтактно в России и за границей

Аналитики Яндекс.Денег изучили, как пользователи платят с мобильных устройств с помощью бесконтактных технологий. Учитывались платежи в Android-приложении сервиса через NFC, а также с карт Яндекс.Денег через Apple Pay и Samsung Pay.

далее →

14 ноября / Комментарии
Apple Pay доступен в приложении Ozon.ru

Apple Pay доступен в приложении Ozon.ru

Пользователи мобильного приложения OZON.ru получили доступ к Apple Pay – лёгкому, безопасному и личному платёжному инструменту, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

далее →

9 ноября / Комментарии
«Яндекс.Деньги» и Qiwi Wallet оказались в Украине вне закона

«Яндекс.Деньги» и Qiwi Wallet оказались в Украине вне закона

Национальный банк Украины, выслал во все финансовые учреждения страны, телеграмму с информацией о полном запрете на использование платежных систем WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi Wallet и Wallet One

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!