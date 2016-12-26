+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Яндекс.Касса стала эксклюзивным платёжным провайдером renault.ru

Онлайн-шоурум Renault начал принимать оплату через Яндекс.Кассу — универсальное платёжное решение Яндекс.Денег для бизнеса. Это позволит предоплачивать на renault.ru любые автомобили 2016 модельного года.

«Люди уже давно привыкли покупать через интернет дорогие товары, а не только разные мелочи. Онлайн-покупка автомобиля — пока ещё новая услуга для России, но у неё огромный потенциал. Мы уверены, что появление возможности безналичной предоплаты у такого крупного производителя, как Renault, ускорит переход российского авторитейла в онлайн», — говорит Александр Магомедов, коммерческий директор Яндекс.Денег.

Летом в рамках пилотного проекта «Renault Россия» начала принимать онлайн-предоплату за кроссовер Renault Kaptur. Теперь таким же образом пользователи могут заплатить и за другие модели Renault: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Fluence. Размер предоплаты устанавливается дилером, максимальный платёж не может превышать 30 000 рублей.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно на сайте «Renault Россия» выбрать автомобиль, дилерский центр и указать свои контактные данные. После этого можно будет внести предоплату с любой банковской карты — без комиссии. Если желаемого автомобиля нет в данный момент в салоне дилера, можно отправить интернет-запрос и уточнить возможность поставки нужной комплектации.

Сегодня к онлайн-шоуруму автопроизводителя подключено 60 дилерских центров в 35 городах России. В будущем компания планирует расширить географию продаж, а также добавить возможность онлайн-оплаты за другие услуги и комплектующие для машин Renault.

По данным Яндекс.Денег, всё больше россиян заказывают запчасти и аксессуары для автомобилей онлайн. В начале января количество покупателей таких товаров выросло на 80% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 января / Комментарии
Яндекс.Кассу встроили в 1С:Предприятие

Яндекс.Кассу встроили в 1С:Предприятие

Яндекс.Касса стала оператором платежей в 1С:Предприятии. Это популярная в России система управления и учёта — её используют более 1,5 млн организаций. Они смогут выставлять клиентам счета и принимать платежи прямо в этой системе — без дополнительных настроек. Новая услуга подойдёт как компаниям, активно продающим товары и услуги через интернет, так и тем, у кого даже нет сайта.

далее →

26 декабря 2016 / Комментарии
Ошибка на 10 миллионов рублей: сеть пицерий «Додо пицца» ошибочно отменила 10 тыс. транзакций клиентов

Ошибка на 10 миллионов рублей: сеть пицерий «Додо пицца» ошибочно отменила 10 тыс. транзакций клиентов

Генеральный директор сети пицерий «Додо пицца» Федор Овчинников сообщил на своих страницах в соцсетях, что из-за технической ошибки сайт пицерии отменил более 10 тыс. транзакций клиентов, оплативших свои заказы банковскими картами через "Яндекс. Кассу".

далее →

14 декабря 2016 / Комментарии
Яндекс.Касса поможет интернет-магазинам выставлять счета через CRM

Яндекс.Касса поможет интернет-магазинам выставлять счета через CRM

Яндекс.Касса стала оператором платежей в retailCRM — системе автоматизации интернет-магазина, к которой подключены больше 2,5 тысяч онлайн-площадок. Теперь они смогут выставлять клиентам счета по смс, электронной почте или в мессенджере и принимать онлайн-оплату популярными способами.

далее →

29 ноября 2016 / Комментарии
PayU посчитал оборот и платежи интернет-магазинов в Черную Пятницу

PayU посчитал оборот и платежи интернет-магазинов в Черную Пятницу

Аналитики платежного сервиса PayU посчитали результаты по распродаже Черная Пятница 2016. Согласно исследованию, обороты интернет-магазинов, которые принимали платежи через сервис PayU, выросли на 115% по сравнению с обычными днями. Рост по сравнению с Черной Пятницей 2015 года составил 35%.

далее →

18 ноября 2016 / Комментарии
В АКИТ озадачились стоимостью эквайринга при оплате покупок

В АКИТ озадачились стоимостью эквайринга при оплате покупок

Онлайн-ретейлеры обратились в Минпромторг с просьбой снизить стоимость эквайринга при оплате покупок в Интернете. В письме, подписанном исполнительным директором организации Артемом Соколовым, говорится, что сегодня стоимость услуги по оплате покупки пластиковой картой (эквайринга) колеблется в зависимости от типа торговли — для стационарных и онлайн-магазинов они отличны.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!