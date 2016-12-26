Яндекс.Касса стала эксклюзивным платёжным провайдером renault.ru

Онлайн-шоурум Renault начал принимать оплату через Яндекс.Кассу — универсальное платёжное решение Яндекс.Денег для бизнеса. Это позволит предоплачивать на renault.ru любые автомобили 2016 модельного года.

«Люди уже давно привыкли покупать через интернет дорогие товары, а не только разные мелочи. Онлайн-покупка автомобиля — пока ещё новая услуга для России, но у неё огромный потенциал. Мы уверены, что появление возможности безналичной предоплаты у такого крупного производителя, как Renault, ускорит переход российского авторитейла в онлайн», — говорит Александр Магомедов, коммерческий директор Яндекс.Денег.

Летом в рамках пилотного проекта «Renault Россия» начала принимать онлайн-предоплату за кроссовер Renault Kaptur. Теперь таким же образом пользователи могут заплатить и за другие модели Renault: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Fluence. Размер предоплаты устанавливается дилером, максимальный платёж не может превышать 30 000 рублей.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно на сайте «Renault Россия» выбрать автомобиль, дилерский центр и указать свои контактные данные. После этого можно будет внести предоплату с любой банковской карты — без комиссии. Если желаемого автомобиля нет в данный момент в салоне дилера, можно отправить интернет-запрос и уточнить возможность поставки нужной комплектации.

Сегодня к онлайн-шоуруму автопроизводителя подключено 60 дилерских центров в 35 городах России. В будущем компания планирует расширить географию продаж, а также добавить возможность онлайн-оплаты за другие услуги и комплектующие для машин Renault.

По данным Яндекс.Денег, всё больше россиян заказывают запчасти и аксессуары для автомобилей онлайн. В начале января количество покупателей таких товаров выросло на 80% по сравнению с тем же периодом 2016 года.