Яндекс.Кассу встроили в 1С:Предприятие

Яндекс.Касса стала оператором платежей в 1С:Предприятии. Это популярная в России система управления и учёта — её используют более 1,5 млн организаций. Они смогут выставлять клиентам счета и принимать платежи прямо в этой системе — без дополнительных настроек. Новая услуга подойдёт как компаниям, активно продающим товары и услуги через интернет, так и тем, у кого даже нет сайта.

Яндекс.Касса уже встроена в основные решения 1С:Предприятия для автоматизации торговли: «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP Управление предприятием 2». В любом из этих решений компания сможет сформировать счет в виде ссылки, которую можно будет отправить клиенту куда угодно — например, по электронной почте или в мессенджере. Оплатить такой счёт человек сможет сразу же — из кошелька в Яндекс.Деньгах, с банковской карты или через Сбербанк Онлайн. Средства поступят на расчётный счёт организации.

«В России достаточно компаний, которые до сих пор работают только в офлайне — к примеру, принимают заказы по телефону и высылают квитанции по почте. Но многие их клиенты уже привыкли оплачивать товары и услуги онлайн, — говорит Александр Магомедов, коммерческий директор Яндекс.Денег. — С помощью 1С:Предприятия выставить счёт через Яндекс.Кассу сможет любой менеджер — специальные навыки для этого не нужны. По сути, мы обеспечили тысячам организаций новый канал приёма платежей, который поможет им увеличить объёмы продаж».

Функция выставления счетов появилась в Яндекс.Кассе в 2015 году. Сегодня её используют больше 2000 компаний. За последние полгода число отправленных счетов выросло в 2,5 раза. Средний платёж по ним — 7500 рублей. Чаще всего счета выставляют интернет-магазины физических товаров, компании, оказывающие разные услуги, а также дистрибуторы компьютерных программ и контента.