Яндекс.Маркет изучил предновогодние интернет-покупки

В декабре традиционно растет интерес к онлайн-покупкам. Яндекс.Маркет проанализировал, какие категории товаров больше всего интересуют покупателей.

В первую неделю декабря 2016 года наиболее заметно вырос интерес к таким товарам, как видеорегистраторы (+50% заказов), карнавальные костюмы (+45% заказов), товары для лепки (+35%), умные часы и браслеты (+25%), товары для зимнего спорта (+23%).

Вторая неделя декабря отметилась выросшим спросом в категориях Мобильные телефоны (+25%), Конструкторы (+30%), Игрушки для мальчиков (+57%), Игрушки для девочек (+34%), Товары для зимнего спорта (+25%), Игры (+60%), Фены и приборы для укладки (+35%), Умные часы и браслеты (+54%).

Если сравнивать с прошлым 2015 годом, то в 2016 спрос значительно вырос на мелкую бытовую технику для кухни (+85%), аксессуары для ноутбуков (+45%), средства для ухода за волосами (+40%), карнавальные костюмы (+54%), новогодний декор (+47%), беговые лыжи (+103%), очки виртуальной реальности – в 3,5 раза (новинка).

Также перед новым годом растет популярность товаров определенных брендов. Например, в разделе «Электроника» покупатели чаще всего смотрели товары Samsung (за неделю количество посетителей сервиса, которые интересовались товарами этого бренда, увеличилось на 11%), Xiaomi (число посетителей увеличилось на 17%) и Sony (+6%).

В детских товарах лидерами стали Lego (+23% посетителей за неделю), Harsbro (+32%) и Spin Master (+32%).

Популярными брендами в категории «Спортивные товары» стали Stels (+3%), СК (Спортивная коллекция) (+34%), Bauer (+20%).