+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«Яндекс.Маркет» лишился почтоматов InPost

Смотрите в каталоге
Boxberry
Boxberry
Курьерские службы

Оператор сети почтоматов InPost, работающий в России под брендом «Яндекс.Маркет», прекратил отгрузки заказов в пиковый для торговли предновогодний период. Об этом представитель «Яндекс.Маркета» рассказал «Ведомостям».

InPost 16 декабря уведомил «Яндекс.Маркет», что приостанавливает деятельность на территории России «на неопределённый срок», рассказал представитель торговой площадки. Ранее, 28 ноября, головная компания оператора — Integer.pl S.A. — сообщила на Варшавской фондовой бирже, что после анализа вариантов решила покинуть российский рынок и ликвидировать российскую компанию «Изи пэк раша», пишут «Ведомости». 

Такое решение в Integer.pl объяснили «неутешительными перспективами для развития бизнеса в России в отсутствие значительного роста числа почтоматов в стране». Процесс ликвидации российского подразделения будет завершён к апрелю 2017 года. Гендиректор InРost Андрей Чечин сообщил «Ведомостям», что с 10 декабря 2016 года не занимает этот пост.

Сейчас магазинам-партнёрам «Яндекс.Маркета» недоступна возможность доставки заказов в почтоматы. «Все заказы на отправку, оформленные через "Яндекс.Доставку" до 15 декабря, будут обработаны и исполнены», — заверил представитель платформы.

На этот момент для «Яндекс.Маркета» почтоматы InPost были единственным партнёром по терминалам выдачи. Сейчас платформа тестирует сотрудничество с другим крупным оператором — PickPoint. Помимо этого, «Яндекс.Маркет» работает с курьерскими службами и пунктами выдачи заказов Axiomus, Boxberry, dpd, MaxiPost, «Почта России».

Компании и сервисы: Boxberry, MaxiPost, InPost, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 декабря / Комментарии
«Утконос» запускает сеть продуктоматов

«Утконос» запускает сеть продуктоматов

Интернет-гипермаркет «Утконос» предлагает новый удобный способ покупки продуктов – получение заказов в Продуктомате. Сейчас по Москве установлено 17 терминалов, в планах на 2017 год покрытие Москвы и МО.

далее →

21 декабря / Комментарии
Посылки DPD телепортируются в подъезды жилых домов

Посылки DPD телепортируются в подъезды жилых домов

С декабря 2016 года посылки международной транспортно-логистической компании DPD можно будет забрать в подъездах жилых домов, в которых установлены постаматы сети TelePort.

далее →

16 декабря / Комментарии
Эксперимент окончен: "Почта России" и ФТС упрощают оформление товаров на экспорт

Эксперимент окончен: "Почта России" и ФТС упрощают оформление товаров на экспорт

«Почта России» и таможня запускают в четверг, 15 декабря, технологию упрощенного оформления товаров, отправляемых на экспорт. В Москве и области эксперимент действует с 1 сентября.

далее →

16 декабря / Комментарии
Посетители магазинов «Магнит» смогут совместить процесс совершения оффлайн и онлайн покупок

Посетители магазинов «Магнит» смогут совместить процесс совершения оффлайн и онлайн покупок

Pulse Express  и розничная сеть «Магнит» предлагают интернет-магазинам и их клиентам современный удобный способ доставки товаров через почтоматы у дома. Благодаря сотрудничеству сервисом смогут  воспользоваться максимально большое число посетителей магазинов.

далее →

12 декабря / Комментарии
«Почта России» изменит правила доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов

«Почта России» изменит правила доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов

С 1 января 2017 «Почта России» изменит правила пересылки мелких нерегистрируемых пакетов, которые чаще всего используются для доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов. Странам-участницам Всемирного почтового союза предложено подписать дополнительные соглашения о переходе на новый тариф, параметры которого не раскрываются.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!