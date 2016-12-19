«Яндекс.Маркет» лишился почтоматов InPost

Оператор сети почтоматов InPost, работающий в России под брендом «Яндекс.Маркет», прекратил отгрузки заказов в пиковый для торговли предновогодний период. Об этом представитель «Яндекс.Маркета» рассказал «Ведомостям».

InPost 16 декабря уведомил «Яндекс.Маркет», что приостанавливает деятельность на территории России «на неопределённый срок», рассказал представитель торговой площадки. Ранее, 28 ноября, головная компания оператора — Integer.pl S.A. — сообщила на Варшавской фондовой бирже, что после анализа вариантов решила покинуть российский рынок и ликвидировать российскую компанию «Изи пэк раша», пишут «Ведомости».

Такое решение в Integer.pl объяснили «неутешительными перспективами для развития бизнеса в России в отсутствие значительного роста числа почтоматов в стране». Процесс ликвидации российского подразделения будет завершён к апрелю 2017 года. Гендиректор InРost Андрей Чечин сообщил «Ведомостям», что с 10 декабря 2016 года не занимает этот пост.

Сейчас магазинам-партнёрам «Яндекс.Маркета» недоступна возможность доставки заказов в почтоматы. «Все заказы на отправку, оформленные через "Яндекс.Доставку" до 15 декабря, будут обработаны и исполнены», — заверил представитель платформы.

На этот момент для «Яндекс.Маркета» почтоматы InPost были единственным партнёром по терминалам выдачи. Сейчас платформа тестирует сотрудничество с другим крупным оператором — PickPoint. Помимо этого, «Яндекс.Маркет» работает с курьерскими службами и пунктами выдачи заказов Axiomus, Boxberry, dpd, MaxiPost, «Почта России».