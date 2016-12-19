«Яндекс» открыл бесплатный сервис для рассылки пуш-уведомлений

Аналитическая платформа AppMetrica сообщила об открытии бесплатного сервиса для рассылки push-уведомлений, который позволяет разработчикам и маркетологам мобильных приложений обратиться к нужному сегменту своей аудитории в нужный момент.

Клиенты AppMetrica могут проводить push-кампании по определённой аудитории своих приложений, создав необходимый сегмент пользователей с разбивкой на используемые платформы и по языкам.

«Например, уведомление можно отправить проживающим в Новосибирске пользователям устройств на Android в возрасте 25–34 лет, которые установили приложение по рекламной акции, но пока не совершили в нём ни одной покупки», — утверждают в «Яндексе».

Перед рассылкой push-уведомлений владельцы приложений могут провести A/B-тестирование нескольких вариантов одного и того же уведомления, разослав несколько вариантов сообщения небольшой доле пользователей. Также уведомление можно прислать на собственное тестовое устройство.

По окончанию push-кампании в AppMetrica будет доступен отчёт по количеству отправленных, доставленных и открытых уведомлений.

«Появление сервиса пуш-рассылок — закономерный этап развития нашей платформы, — говорит руководитель AppMetrica Александр Лукин. — Данные об аудитории мобильного приложения, которые накапливает AppMetrica, и раньше использовались маркетологами для построения качественной коммуникации с пользователями. Теперь аналитика и инструменты маркетинговых коммуникаций сосуществуют в рамках одной платформы».

Сервис AppMetrica был запущен в 2013 году и до 2015 года был известен как «Метрика для приложений». В августе 2015 года «Яндекс» перезапустил сервис и переименовал его в AppMetrica. Платформа позволяет владельцам приложений следить за источниками трафика и собирать данные о результатах рекламных кампаний и предпочтениях пользователей.