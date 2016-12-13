«Яндекс» запустит платный поиск

«Яндекс» запустит платный сервис для поиска и мониторинга информации на основе машинного обучения. В компании надеются заинтересовать им бизнес, включая банки и ритейл, а также консалтинговые и исследовательские компании.

Разработкой новой системы занималось подразделение «Яндекса» — Yandex Data Factory. Платная поисковая система в первую очередь рассчитана на аналитиков из банковской сферы.

«Организациям часто нужно найти всю доступную информацию в определённой области. Например, консалтинговую фирму могут интересовать все публикации об инвестициях китайских компаний в Австралии. «Экстракт» использует технологии машинного обучения и позволяет пользователю «натренировать» систему искать то, что нужно в рамках конкретной бизнес-задачи», — прокомментировал технический директор Yandex Data Factory Сергей Вавинов.

Сейчас систему уже тестируют в Центробанке России. Стоимость подписки на «Экстракт» обсуждается индивидуально. В результате бета-тестов в «Яндексе» предложат тарифную сетку, которая, скорее всего, будет зависеть от количества тем для мониторинга и частоты выгрузки обновлений.

Старший вице-президент и директор департамента ABBYY Compreno Максим Михайлов отметил, что подобными разработками также занимаются Minesoft, Technology Forsight, Boehringer Ingelheim и другие компании. По его словам, спрос на такие сервисы есть в медицине, химической промышленности, юридической сфере, патентовании.

Подразделение «Яндекса» YDF специализируется на обработке «больших данных» (big data). Его услугами пользуются Wargaming, X5 Retail Group, ЦУМ, «Магнитогорский металлургический комбинат», Росавтодор и другие организации.