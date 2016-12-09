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«Юлмарт» запустил сервис экспресс-доставки заказов для интернет-магазинов

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СТРИЖ
СТРИЖ
Order Fulfillment

Группа компаний Юлмарт, крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции, договорилась о сотрудничестве с ведущими интернет-магазинами и службами курьерской доставки. В многофункциональных центрах e-commerce UlmartStore, которые Юлмарт развивает по франшизе, получать заказы и посылки смогут клиенты Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, KupiVip, Wikimart, Ottogroup, Talc, а также IML, DPD, КСЭ, Hermes, PickPoint, Boxberry, ShopLogistic, Яндекс.Доставки (в лице компании «Стриж») и других компаний.

«Запуск собственной франшизы – часть большого проекта Юлмарта по созданию базы e-commerce – масштабной многоуровневой логистической инфраструктуры. Проект не только позволит нам дотянуться до самых отдаленных регионов страны, но и предложит рынку новый высокоэффективный формат. И мы, и наши партнеры стремимся создать максимально комфортные условия для покупателей. Универсальные e-commerce центры, а в ближайшем будущем и другие объекты Юлмарта, дадут возможность получать, оформлять и, по необходимости, возвращать покупки любых онлайн-продавцов в одном месте», - рассказывает Дмитрий Костыгин, председатель совета директоров Юлмарта.

Услуги по доставке отправлений оказывает новый сервис Юлмарта – инновационный почтовый оператор Ю.Post. Услуга позволяет отправлять корреспонденцию не только на территории России, но и в более 200 зарубежных стран. Ю.Post обеспечивает доставку грузов весом до 3 кг в любую точку мира, оснащен функциональным онлайн-кабинетом и дополнительными сервисами. На данный момент услуга доступна только партнёрам проекта UlmartStore, до конца года Юлмарт планирует предложить услуги доставки своим корпоративным клиентам, а в 2017 запустить сервис в сегментах b2c и c2c.

По итогам 2015 года 57,7% клиентов интернет-магазинов в России получали заказы через «Почту России», 41% - курьером, 32,2% - в пунктах выдачи заказов самого магазина. Наличными при получении заказа предпочитают расплачиваться 66% россиян, заказывающих товары через интернет. Юлмарт – единственный онлайн-ретейлер, который готов поспорить со статистикой. Широкая сеть объектов разного формата и прозрачная система логистики стали залогом того, что большинство клиентов компании предпочитают самостоятельно забирать покупки в удобное для них время.

«Суммарно около 70% покупателей Юлмарта предпочитают самовывоз другим вариантам получения покупок. Этот успешный опыт мы применили при разработке бизнес-модели Ulmart Store и пошли дальше, дополнив его новыми функциями. В итоге нам удалось предложить коллегам по рынку инновационный формат, а партнерам в регионах – возможность начать свое дело" – отмечает Аскар Кинжигалиев, руководитель проекта Ulmart Store.

У франчайзинговой модели, по которой развивается Ulmart Store, нет ограничений по географии. Покупатель сможет получать заказы ведущих интернет-магазинов в любом городе. А для франчайзи это возможность работать на растущем рынке – прогнозный рост рынка экспресс-доставки в 2016 году составляет 12%.

Флагманский универсальный e-commerce центр Ulmart Store начал работать летом 2016 года в городе Иваново. Сейчас на рассмотрении Юлмарта находится около 100 заявок от потенциальных франчайзи из регионов. До конца 2020 года по всей стране будет открыто около 500 универсальных
e-commerce центров.

«Первый объект значительно превысил модельные показатели и вышел на окупаемость практически за полгода. Юлмарт предлагает франчайзи не только известный, надежный бренд, но и обеспечивает широкими компетенциями в области ИТ и обслуживания клиентов. Кроме того, формат Ulmart Store наконец-то позволит объединить самые востребованные клиентами компании в области электронной коммерции», - отмечает Сергей Моисеенков, партнёр Ulmart Store.

Компании и сервисы: СТРИЖ, Shop-Logistics, Hermès, Wikimart, Яндекс.Доставка, KupiVip, IML, DPD, КСЭ, Boxberry, Hermes, Юлмарт, Pick Point
Автор: Анна
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