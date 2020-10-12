100 кейсов, которые будут кормить вас в следующем году

2020 — уникальный год для интернет-торговли. Всего за три месяца магазины штурмом взяли новые высоты, получив практики и методики, которые можно использовать в сегодняшней работе.

В ЦМТ 15-16 октября на конференции «Электронная торговля — 2020» сто лидеров интернет-торговли, среди которых: IKEA, Связной, М.Видео|Эльдорадо, BAYER, PETSHOP, Утконос, Перекресток, Тануки, QUIKSILVER, Детский Мир, EAPTEKА и др. поделятся опытом и расскажут об уроках мобилизации, которые они прошли в 2020 году.

Какие новые практики и методики увеличения продаж будут на конференции «Электронная торговля — 2020»?

Уроки мобилизации в маркетинге. Вокруг покупателя — тысячи выгодных товарных предложений, креатив догоняет на каждом углу. Персонализация маркетинга дошла до уровня, при котором уже не ясно, как ещё повысить лояльность клиента. У докладчиков конференции «Электронная торговля — 2020» есть интересные рабочие кейсы и на эту тему.

Как перестроить программу лояльности под влиянием перемен во внешней среде расскажет Деликатеска.ру Goods.ru поделятся секретами повышения лояльности с помощью ситуативных контентных спецпроектов, которые станут не только драйвером роста знания бренда, но и продаж.

Управление командой на удаленке. Если раньше удаленный или офисный режим был вопросом выбора, то сейчас тем, кто работал только офлайн, пришлось по-новому перестраивать процессы. Появилось много вопросов: например, как эффективно управлять сотрудниками на удаленке и обучать новых. Ormatek расскажет как синхронизировать работу вашей команды, наладить эффективные коммуникации без разрыва информационных цепочек и выстроить систему управления. ВсеИнструменты.ру дадут практические советы по поиску «своих» людей, которые впишутся в ДНК команды при кратном увеличении штата персонала. Опыт поиска сотрудников с особыми Hard и Soft скилами расскажет Kontakt InterSearch.

Масштабирование логистики. Рост количества заказов во время пандемии привело к мощной нагрузке на склад и доставку. Своими успешными кейсами масштабирования логистики, секретами распределения заказов между службами доставки с сохранением высокой скорости поделится директор по логистике LEOMAX GROUP. Утконос Онлайн расскажет как всего за 6 недель успешно открыть фулфилмент-центр в формате Dark Store, при этом обеспечивая сервис и безопасность на высшем уровне. Также секретами организации логистики поделятся OTTO Group Russia, Домовой, Тануки и Ерш.

Работа с маркетплейсами. Маркетплейсы стали не только спасением для многих бизнесов, но и хорошим каналом дополнительного трафика в период пандемии. Как извлечь максимальную выгоду из сотрудничества с маркетплейсами? Холодильник.ру расскажут, как за полтора года смогли нарастить долю выручки на маркетплейсе с 0 до 10%. Protein.Company даст практические советы о том, как производителю открыть самостоятельное направление по работе с маркетплейсами — с запуском FBS-склада, API-интеграцией и единым источником информации об ассортименте.

16 октября самые крупные маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress Россия, Беру.ру соберутся в одном месте, чтобы ответить на вопросы магазинов и производителей.

Ознакомиться с полной программой конференции можно на сайте.