12 стартапов запустят пилотные проекты в сети «Магнит»

В Цифровом офисе «Магнита» в «Сколково» выбрали финалистов акселератора MGNTech, первой подобной программы для розничной сети. Специалисты Фонда и топ-менеджеры компании на демо-дне включили в тестирование 10 инновационных решений, предложивших продукты и технологии с максимальной потенциальной экономической эффективностью. Кроме того, два стартапа продолжат партнерство с розничной сетью вне акселератора. До конца года «Магнит» инвестирует 50 млн рублей в пилотирование инноваций.

В акселератор MGNTech поступило 777 заявок по 13 направлениям от российских и зарубежных стартапов из 15 стран. Из них более 20 проектов по итогам заочного конкурсного отбора стали полуфиналистами и представили свои решения напрямую топ-менеджерам «Магнита» и руководству «Сколково».

В жюри демо-дня вошли заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин, эксперты Фонда и члены правления розничной сети. В демо-дне участвовали стартапы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска. Разработки были связаны с предиктивной аналитикой спроса и производством собственной продукции, антибактериальной обработкой продуктов и поверхностей, развитием омниканальности продаж, автоматизацией документооборота, инвентаризацией, процессом найма сотрудников и эксплуатации объектов сети.

Бизнес-заказчики принимали решения на основе предварительного знакомства с технологиями и 10-минутных «живых» питчей полуфиналистов, где представители стартапов рассказывали о проекте, конкурентных преимуществах, потенциальном экономическом эффекте для «Магнита».

Отобранные стартапы приступят к пилотированию своих технологий в розничной сети до конца года. У победителей акселератора будет доступ ко всем необходимым ресурсам и экспертизе компании, профессиональная менторская поддержка со стороны фонда и розничной сети. При необходимости участники акселератора смогут доработать свои продукты с представителями «Магнита» и «Сколково». При тиражировании успешно прошедших пилот технологий розничная сеть рассчитывает получить суммарный экономический эффект не менее 1 млрд рублей в 2021-22 годах.

Участниками акселератора MGNTech стали 10 проектов, в том числе резиденты «Сколково»:

PRO — решение для оценки состояния колес транспортных средств и повышения эффективности эксплуатации автомобилей; PredTech — многофункциональный инструментарий для увеличения производительности собственных производств; Napoleon IT — технология распознавания товаров по фейсингу, QR- и штрих-коду на основе компьютерного зрения и машинного обучения; Натуральная пищевая bee-упаковка на основе пчелиного воска для сокращения объема отходов и сохранения окружающей среды; Med.me — платформа для обмена медицинской информацией и упрощения коммуникации между клиентами и компанией; Useid.pro — сервис гипертаргетинга в социальных сетях; BestPlace — геоаналитическая платформа с данными о потребителях для сегментирования магазинов и управления ассортиментом в зависимости от портрета покупателя; Doczilla — платформа для подготовки оперативной документации без ошибок; Timebook — решение для автоматического планирования графиков смен персонала, биометрического учета рабочего времени, расчета зарплаты и управления внешним персоналом; «Лаборатория Био Зет» — решение для увеличения свежести и сроков хранения продуктов на основе активной упаковки.

Еще два стартапа — резиденты Фонда «Сколково» — будут пилотироваться вне акселератора: это проект iVoice по оптимизации процесса инвентаризации склада с помощью речевых технологий и «ИРЦЭ» — комплексная платформа для уберизации как собственными службами, так и аутсорсинговыми компаниями.

«Мы отобрали для компании проекты, у которых есть самые высокие шансы стать коммерчески успешными в периметре „Магнита“. Все эти проекты соответствуют приоритетным задачам цифровой трансформации компании: с помощью инноваций мы хотим улучшить операционные процессы, развить нашу IT-инфраструктуру, запустить новые продукты и омниканальные сервисы под меняющиеся потребности покупателей и в целом создать для них удобную экосистему», — рассказал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.