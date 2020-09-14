12 стартапов запустят пилотные проекты в сети «Магнит»
В Цифровом офисе «Магнита» в «Сколково» выбрали финалистов акселератора MGNTech, первой подобной программы для розничной сети. Специалисты Фонда и топ-менеджеры компании на демо-дне включили в тестирование 10 инновационных решений, предложивших продукты и технологии с максимальной потенциальной экономической эффективностью. Кроме того, два стартапа продолжат партнерство с розничной сетью вне акселератора. До конца года «Магнит» инвестирует 50 млн рублей в пилотирование инноваций.
В акселератор MGNTech поступило 777 заявок по 13 направлениям от российских и зарубежных стартапов из 15 стран. Из них более 20 проектов по итогам заочного конкурсного отбора стали полуфиналистами и представили свои решения напрямую топ-менеджерам «Магнита» и руководству «Сколково».
В жюри демо-дня вошли заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин, эксперты Фонда и члены правления розничной сети. В демо-дне участвовали стартапы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска. Разработки были связаны с предиктивной аналитикой спроса и производством собственной продукции, антибактериальной обработкой продуктов и поверхностей, развитием омниканальности продаж, автоматизацией документооборота, инвентаризацией, процессом найма сотрудников и эксплуатации объектов сети.
Бизнес-заказчики принимали решения на основе предварительного знакомства с технологиями и 10-минутных «живых» питчей полуфиналистов, где представители стартапов рассказывали о проекте, конкурентных преимуществах, потенциальном экономическом эффекте для «Магнита».
Отобранные стартапы приступят к пилотированию своих технологий в розничной сети до конца года. У победителей акселератора будет доступ ко всем необходимым ресурсам и экспертизе компании, профессиональная менторская поддержка со стороны фонда и розничной сети. При необходимости участники акселератора смогут доработать свои продукты с представителями «Магнита» и «Сколково». При тиражировании успешно прошедших пилот технологий розничная сеть рассчитывает получить суммарный экономический эффект не менее 1 млрд рублей в 2021-22 годах.
Участниками акселератора MGNTech стали 10 проектов, в том числе резиденты «Сколково»:
- PRO — решение для оценки состояния колес транспортных средств и повышения эффективности эксплуатации автомобилей;
- PredTech — многофункциональный инструментарий для увеличения производительности собственных производств;
- Napoleon IT — технология распознавания товаров по фейсингу, QR- и штрих-коду на основе компьютерного зрения и машинного обучения;
- Натуральная пищевая bee-упаковка на основе пчелиного воска для сокращения объема отходов и сохранения окружающей среды;
- Med.me — платформа для обмена медицинской информацией и упрощения коммуникации между клиентами и компанией;
- Useid.pro — сервис гипертаргетинга в социальных сетях;
- BestPlace — геоаналитическая платформа с данными о потребителях для сегментирования магазинов и управления ассортиментом в зависимости от портрета покупателя;
- Doczilla — платформа для подготовки оперативной документации без ошибок;
- Timebook — решение для автоматического планирования графиков смен персонала, биометрического учета рабочего времени, расчета зарплаты и управления внешним персоналом;
- «Лаборатория Био Зет» — решение для увеличения свежести и сроков хранения продуктов на основе активной упаковки.
Еще два стартапа — резиденты Фонда «Сколково» — будут пилотироваться вне акселератора: это проект iVoice по оптимизации процесса инвентаризации склада с помощью речевых технологий и «ИРЦЭ» — комплексная платформа для уберизации как собственными службами, так и аутсорсинговыми компаниями.
«Мы отобрали для компании проекты, у которых есть самые высокие шансы стать коммерчески успешными в периметре „Магнита“. Все эти проекты соответствуют приоритетным задачам цифровой трансформации компании: с помощью инноваций мы хотим улучшить операционные процессы, развить нашу IT-инфраструктуру, запустить новые продукты и омниканальные сервисы под меняющиеся потребности покупателей и в целом создать для них удобную экосистему», — рассказал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.
«Еще на этапе рассмотрения заявок мы увидели много актуальных и зрелых проектов, достойных самых высоких оценок. Так что выбирать полуфиналистов было сложно, тем более что в акселераторе участвовали и наши резиденты. Со своей стороны, мы поддержим финалистов: к их услугам вся инфраструктура Инновационного центра „Сколково“. А тем, кого не выбрали, мы поможем доработать продукт для участия в конкурсе „Магнита“ и „Сколково“ в следующем году», — прокомментировал вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин.