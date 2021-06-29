14,5% оборота сервиса igooods приходится на nonfood категории

Заказы россиян в сервисе доставки продуктов igooods на 85,5% состоят из товаров продуктовой категории, остальные 14,5% приходятся на категории non-food. Из продуктов чаще всего покупают овощи, птицу и сыры, а из непродуктовых товаров — бумажные изделия, средства для стирки и для мытья полов.

Аналитики сравнили товарный оборот, который приходился на заказы продуктов разных категорий с 2019 по 2021 год. Исследование проведено на основе более 3 млн заказов клиентов сервиса в 32 российских городах.

Среди продуктов россияне чаще всего заказывают:

Овощи — 6,44%

Мясо птицы — 4,48%

Фрукты — 4,21%

Сыры — 3,66

Молоко и сливки — 3,23

Меньше всего оборота приходится на заказы товаров из категорий — эко-напитки, десерты, безалкогольное вино, эко-соусы и панировочные сухари.

На непродуктовые товары приходится 14,5% всего оборота сервиса. В non-food категориях лидируют бумажные изделия (2,04%), затем идут товары для стирки (1,41%), для мытья посуды (0,93%), чистящие средства (0,92%) и аксессуары для уборки (0,88%). Меньше всего заказов приходится на товары для бани, для празднования хэллоуина и товары для грызунов. Для других животных корма заказывают активнее: с 2019 по 2021 год купили в 3 раза больше корма для кошек, чем корма для собак. Если сравнивать с товарами для детей, то еды для кошек покупают на 19% меньше, чем детских подгузников.

С 2019 года россияне сократили потребление йогуртов: сейчас их заказывают на 2,59 п. п. меньше, чем два года назад. Потребление молока и печенья также медленно сокращается: по 0,1 п. п. в год начиная с 2019 года. Количество полуфабрикатов и замороженной рыбы и морепродуктов в заказах наоборот растет — в тех же пропорциях. Падает спрос также на зерновые хлебцы, и растет — на готовые вторые блюда.