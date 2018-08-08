Обсуждение с экспертами июльских новостей офлайн-ритейла

Наши эксперты: Михаил Барабаш, Сервис-плюс; Дмитрий Караваев, генеральный директор «Рент-Инвест»; Людмила Алямовская, коммерческий директор Tillypad; Юлия Сяглова, преподаватель кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС…

В супермаркетах «Перекресток» появился сервис самостоятельных покупок

Михаил Барабаш, Сервис-плюс

Самостоятельные покупки – одна из технологий, которые формируют в глазах покупателей у ритейлера образ передовой технологической компании. В первую очередь запускаемый сервис направлен на представителей поколений Y и Z, чтобы сделать максимально привлекательным для них процесс покупок в оффлайне.

Кроме вау-эффекта, сервис имеет и практическое значение, позволяя сократить количество касс.

Единственное, что может сделать технологию непривлекательной в глазах покупателей, - избыточный контроль соответствия чека и товаров в корзине на выходе. Надеюсь. что «Перекрестку» удастся соблюсти необходимый баланс.

Юлия Сяглова, преподаватель кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС

Сервис, безусловно, важный и полезный для покупателей с небольшим количеством покупок. Никто не хочет с бутылкой воды стоять очередь, состоящую из людей с огромными корзинами и тележками в супермаркете.

Сервис также должен быть понятный и удобный для покупателя. Если что-то интуитивно не понятно на дисплее или плохо работает сканер или еще какие-то проблемы с оплатой, то такой сервис приносит больше негатива, раздражения покупателя и в конце концов может привести к полному отказу от данной и последующей покупок.

«М.Видео» отвезет покупателей на бесплатном такси

Дмитрий Караваев, генеральный директор «Рент-Инвест»

Использование услуги бесплатного такси для клиентов – один из главных трендов этого года, который активно развивается в девелоперских компаниях, продающих жилую недвижимость. Повышение лояльности потребителей при незначительных в рамках компании расходах на сотрудничество с сервисом дает не только охватную PR-компанию, но и стимулирует продажи.

Не секрет, что большинство крупных покупок клиенты увозят на собственном автомобиле или вызывают такси. Новый инструмент, на мой взгляд, может существенно повысить продажи и дать компании-первопроходцу серьезный отрыв от конкурирующих ритейлеров сегмента БТиЭ.

Юлия Сяглова, преподаватель кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС

Это один из путей привлечения покупателей в оффлайн торговое пространство, которое сегодня, особенно в сегменте электроники и бытовой техники, находится в нелегком положении вследствие огромной конкуренции как в самом оффлайне, так и со стороны товарных агрегаторов как российских, так и международных, таких как TMALL, например.

С другой стороны, эти издержки должны окупаться, а поэтому вкладываются в цену товара, что еще больше удорожает ее и тем самым существенно снижает интерес покупателя к покупкам в подобных магазинах, ведь перед походом в магазин покупатель сравнивает цены в различных местах, оффлайн и онлайн.

Сервис «Яндекс.Еда» открыл собственные кухни

Людмила Алямовская, коммерческий директор Tillypad

Сегодня доставка еды — самый быстроразвивающийся сегмент в общепите, и неудивительно, что такая компания как Яндекс хочет укрепить своё влияние в этой сфере. Открытие собственного производства еды в спальных районах должно способствовать росту оборота, особенно в условиях относительно невысокой конкуренции (у Delivery Club и Zaka Zaka своих кухонь пока что нет).

Формат dark kitchens будет выгоден не только начинающим рестораторам. Здесь выиграет и конечный потребитель, ведь доставка заказов будет осуществляться быстрее. А в ресторанах на доставку скорость — это основной показатель, который влияет на удовлетворенность клиентов.

Guess и Alibaba протестируют смарт-зеркало с искусственным интеллектом

Юлия Сяглова, преподаватель кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС

Искусственный интеллект сегодня наиболее активно включается как технология продаж в ритейл. Такой мощный игрок ритейла как Alibaba, конечно, осознает факт того, как важно вовлечь покупателя в Интернет покупку, как важно сделать товар визуально более представленным, как дать возможность покупателю убедиться в том, что товар ему точно подходит.

Смарт-зеркало – дополнительная возможность избежать дальнейших возвратов вследствие того, что товар не подойдет по размеру, форме, цвету, текстуре и другим параметром, что, безусловно, увеличит ценность покупки для клиента.

«220 Вольт» открыл магазин на колесах

Михаил Барабаш, Сервис-плюс

DIY имеет свою специфику. Одна из них – не только сезонность спроса, но и территориальные всплески спроса. Предлагаемый формат будет удобен, полагаю, для удовлетворения спроса жителей новых микрорайонов. Как показывает практика, процесс открытия магазинов на первых этажах новых жилых комплексов, может растягиваться на долгие месяцы, строительство ТЦ рядом – на годы. При этом не все покупатели сегмента готовы покупать в онлайне, да и доставка в течение дня может приостановить процесс ремонта.

Подобный магазин-контейнер с востребованными для новоселов товарами может быть развернут в течение дня, получит свой поток покупателей. Далее, в зависимости от наличия устойчивого долговременного спроса, может быть с течением времени полноценный стационарный магазин, а контейнер – перебазирован на новое место.

Продукты METRO и «Лента» поехали за пределы МКАД

Юлия Сяглова, преподаватель кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС

Мощный кластер платежеспособной аудитории гипермаркетов размещается сегодня за пределами Москвы. Сумма среднего чека гипермаркета существенно превышает и супермаркеты и тем более магазины шаговой доступности, куда ходят за покупками практически каждый день. В гипермаркеты городским клиентам можно попасть только специально спланировав поездку, а на это часто не хватает времени или просто не хочется его тратить и есть возможность все тоже самое купить рядом с местом проживания.

Поэтому территория за пределами Москвы – это огромный сегмент платежеспособной аудитории, которой нужны крупные закупки и они не имеют возможности просто пойти в соседний супермаркет. Хорошее решение, главное, чтобы логистика не подвела.

«Азбука вкуса» открывает сеть кафе «АВ бистро»

Дмитрий Караваев, генеральный директор «Рент-Инвест»

Учитывая оставишиеся после «Седьмого континента» объем площадей - открытие кафе можно считать наилучшим решением использования помещений. Их ликвидность достаточно низкая, в связи с увеличивающимся интересом к площадям до 200 м, а расположение, наоборот, позволяет использовать существующий активный трафик. Наличие кафе в рамках сети супермаркетов – не новый инструмент, который активно используется в Европе в различных форматах – от небольших пекарен до полноценных ресторанов с широким выбором блюд.

Также стоит отметить, что в классическом ресторанном бизнесе наиболее успешным является объект, помещение которого находится в собственности ресторатора, так как при низкой маржинальности бизнеса это позволяет получать достойную прибыль. В данном случае «Азбука вкуса» может составить серьезную конкуренцию многим сетям, поток клиентов которых может переориентироваться на посещение нового формата.