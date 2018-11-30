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DHL представила «Барометр глобальной торговли»

Согласно данным нового «Барометра глобальной торговли» DHL (Global Trade Barometer, GTB), в течение ближайших трех месяцев рост мировой торговли продолжится. Общее значение индекса GTB составляет 61 пункт, и аналитика трендов в сегменте международных авиаперевозок и океанского фрахта позволяет говорить о том, что в мировой торговле сохранится динамика предыдущих периодов.

Индексы всех стран, включенных в «Барометр глобальной торговли», превышают 50 пунктов, что согласно методологии GTB соответствует оптимистичному прогнозу роста торговли. Тем не менее, во всех странах отмечается замедление темпов роста. Особенно сильно это проявляется в азиатских странах (за исключением Китая): показатели Индии, Японии и Южной Кореи снизились на восемь, шесть и пять пунктов соответственно по сравнению с прогнозом сентября. Тем не менее, Индия по-прежнему имеет самый высокий индекс прогноза развития глобальной торговли (75 пунктов).

«Барометр глобальной торговли» DHL

Динамика мирового индекса с 2013 г. по настоящее время 50 = без изменений

Стабильными остаются показатели США (61 пункт) и Китая (58 пунктов). В обеих странах отмечается незначительное снижение индекса (на 2 и 1 пункт соответственно). Однако в случае обострения конфликта развитие торговли обеих стран может серьезно пострадать.

Незначительное снижение темпов роста также отмечается в Германии: в настоящее время ее показатель составляет 56 пунктов, что на 2 пункта ниже индекса предыдущего квартала. Что касается Великобритании, ее индекс в сентябре не поменялся относительно показателей марта, однако сейчас ее прогноз снижен на 4 пункта. Таким образом, это страна с наименее благоприятным прогнозом развития глобальной торговли: ее показатель составляет 53 пункта. Индекс ниже 50 пунктов указывает на стагнацию в развитии торговли.

В 2017 году объемы глобальной торговли достигли пиковых показателей, однако сейчас отмечается повсеместное снижение темпов роста в сегменте океанского фрахта и в международных авиаперевозках. Неизменным прогноз развития торговли в сегменте океанского фрахта остается только для Южной Кореи. Для остальных стран прогноз снижен. Кроме того, по всем странам ухудшились показатели индекса развития торговли в сегменте авиаперевозок. Что касается отдельных секторов экономики, ключевым драйвером роста международной торговли стала отрасль промышленного сырья. Рост также демонстрируют производство запчастей и сектор базовых материалов. По категориям «потребительские товары», «производственное оборудование» и «производство компонентов», напротив, прогноз темпов роста снижен.

«Барометр глобальной торговли» DHL был впервые представлен в январе 2018 года. Это новый показатель текущего состояния мировой торговли и прогноз ее развития в будущем. Барометр основан на большом количестве логистических данных, которые обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Показатель был совместно разработан ведущей мировой логистической компанией DHL и одним из мировых лидеров в IT-консалтинге Accenture. «Барометр глобальной торговли» DHL издается четыре раза в год. Дата следующего выпуска — 27 марта 2019 года.

Автор: Анна
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